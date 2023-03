Frei contra Frei: Las declaraciones de Francisco Frei que cuentan su verdad sobre las múltiples estafas a su hermano

15 mar. 2023 - 03:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este miércoles 15 de marzo Francisco Frei, en un juicio abreviado, reconocería sus culpas en la millonaria estafa contra su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.

En dicha instancia se podría conocer cómo procedió la estafa y qué motivó esta forma de actuar dentro de la propia familia.

Las declaraciones de Francisco Frei

Existen tres documentos en los que se explica la estafa que sufrió Eduardo Frei por su hermano:

“Quisiera detallar falsedades que se han dicho sobre mi persona y los hechos de la causa. Son las siguientes: Jamás le dije a Eduardo Frei las palabras -nadie mejor que yo para cuidar tu patrimonio y tus intereses-. No sé de dónde Eduardo sacó esta frase", declaró Francisco Frei.

Francisco el hermano regalón fue elegido para administrar los dineros de Eduardo Frei en en la empresa Inversiones Saturno, correspondientes a $1.500 millones de pesos, lo que habría sacado de la caja y además de contraer deudas por más $2.300 millones.

El 3 de noviembre pasado fue una fecha clave, luego de decenas de excusas y tras tres años Francisco Frei decidió declarar y contar su verdad.

La declaración de Francisco Frei: “Incluso a través de Inversiones Saturno, mi hermano Eduardo Frei me compró el 10% de Almadena por 10 años, entre 1991 y el 2000, donde recibió en dinero al día de hoy más de UF 5.000 en dividendos y me autorizó a usar unos pocos fondos de Inversiones Saturno si era necesario. Hubo beneficios para Eduardo Frei. Yo no era una máquina de mentiras como han dicho”.

¿Qué necesidad despertó el fraude?

El tono a ratos se interpreta un tanto desafiante… de forma insistente Francisco Frei argumenta que no había poderes escritos pero sí de palabra.

Sin embargo, el MBA en Negocios de la U. de Chicago hace énfasis en sus inversiones en Argentina, el punto inicial de su escalada de deudas.

”Vino el corralito y la gran crisis en Argentina, y además nos estafaron. Yo estaba negociando a comienzos del año 2000 con el Banco Santander para vender mi parte y todo se vino abajo, y con los

socios decidimos ir a la quiebra asumiendo cada uno un tercio de lo que hubo de pagar", declaró Francisco.

"Todo esto me significó perder y aportar unos US$ 5.000.000 a la quiebra de Almade, para lo que tuve que endeudarme personalmente y también en todas mis empresas. Este hecho fue muy fundamental porque no pude recuperar con las operaciones en Chile dichos gastos y parte de este endeudamiento me acompañó casi permanentemente hasta mi quiebra”, agregó.

Fue tras este momento y durante muchos años que Francisco Frei, tal como él define, empezó una bicicleta. Trasladaba dinero hasta su empresa Almacenes de Depósitos Nacionales S.A. (Almadena), dedicada al bodegaje para pagar deudas.

¿Qué pasó con el resto del dinero?

"En el tiempo, las relaciones que tuve con Francisco fueron profesionales y familiares, incluso más cercanas que con mis otros hermanos, razones que abonan lo que ya he indicado respecto de la confianza absoluta en su actuar. Él siempre me repetía, y lo hizo hasta hace poco tiempo atrás, que -nadie mejor que él como hermano, para cuidar de mi patrimonio y mis intereses-", señaló.

Francisco Frei declaró en 3 ocasiones. Ahí reconoció que falsificó la firma de Eduardo Frei, cosa que fue ratificada en el peritaje caligráfico. Con esa falsificación se paseó por bancos y factoring pidiendo préstamos millonarios.

¿Cómo logró concretar la estafa?

La familia Frei se querelló contra ocho notarías de Santiago, donde los funcionarios se encargaron de autentificar documentos presentados por Francisco Frei.

Así él cobraba pagarés supuestamente autorizados por Eduardo. Una estrategia que tan sólo una de esas notarías niega rotundamente en público. Es el caso de la notaría suplente Antonieta Rojas define como un “engaño maquinado” por Francisco, quien fue cliente por más de 30 años de la 38° Notaría de Santiago, lugar donde ocurrieron los hechos.

Usando este modus operandi logró conseguir una hipoteca por cerca de 34 mil UF por dos terrenos, los más costosos del expresidente y casi la totalidad de su patrimonio. Se trata de Valle Escondido en Lo Barnechea.

Un condominio exclusivo donde tiene casa Don Francisco y alguna vez tuvo Marcelo Rios. Pero, para conseguir hipotecas habría falseado la junta de accionistas y los consentimientos de Eduardo Frei y Marta Larraechea supuestamente en complicidad con otro imputado.

“En cuanto a lo aseverado por mi hijo Nicolás de que la junta de accionistas del año 2017 que autorizaba esta segunda operación, no existió, que no se llevó a cabo, creo que no está en lo cierto y se confunde. Ignoro porque lo dice así. No lo he conversado con él directamente. A su turno, tampoco existió poder de Marta para representar a Nicolás, tal como él ratifica", declaró Francisco Frei.

Nadie sabe qué pasaba por la cabeza de Francisco Frei para llegar a comerte todo lo que hizo. Culpabilidad que dicen asumirá este próximo miércoles en un juicio abreviado.

Su enfermedad

Sin embargo, en su declaración aparece algo que no deja de llamar la atención:

“Agrego, y no como excusa, que estoy convencido que mi mala gestión también fue influenciada los últimos años por un grave accidente que tuve a fines del 2014, con un gran golpe en mi cabeza por el que tuve que operarme de un edema cerebral a inicios de 2015", señaló.

"Me pusieron una placa de titanio en la cabeza y tuve 2 períodos largos de hospitalización, crisis epiléptica, etc. y estuve en reposo por más de 4 meses, accidente del cual me ha costado mucho hasta hoy recuperarme totalmente", declaró.

Son tantas las aristas que enfrenta Francisco Frei y su familia que apareció en la Fiscalía Oriente por otra causa junto a Ana María Parada, su esposa y para algunos también cómplice de los intereses de Francisco por inyectar plata a su empresa. Ella también demanda por Eduardo y su familia.

Una trama que ha destruido a uno de los clanes más influyentes en nuestro país. Francisco Frei está peleado con el expresidente, con Marta Larraechea, Nicolás Freí su hijo (con quien dejó de hablarse hace 3 años).

A eso, sumarle una infinidad de bancos y factoring que buscan recuperar los dineros que creían haber prestado a Eduardo Frei. Y es que a veces una firma de alguien influyente parece ser capaz de defraudar a todo un sistema.

