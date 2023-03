"Hay dos Chiles, el Chile del poder y el resto del país": Carter emplazó al subsecretario Monsalve por narcocasas

15 mar. 2023 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó este martes un emplazamiento público al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien comenzó una "guerra de declaraciones", sobre las demoliciones de las casas narco y el debate sobre seguridad.



Monsalve calificó de "efectista" en vez de efectiva la medida de demolición de las "narco-casas", a lo que Carter contestó que "lo único cierto es que este Gobierno y sus políticas de seguridad no son ni efectivas, ni efectistas, sino más bien inútiles", respondió Carter.

¿Qué se dijo?

Este martes, en la presentación de una nueva flota de vehículos municipal, la autoridad comunal volvió a referirse a las declaraciones de Monsalve, emplazándolo directamente por la gestión realizada hasta el momento en cuanto seguridad.



"El Estado de verdad cree que la lucha contra los narcos termina con demoler una casa o demoler 20 casas? por supuesto que no, el que lo entienda está muy extraviado, ¿hay algún funcionario de Gobierno que cree que los alcaldes o los municipios tienen que hacer el trabajo que ellos no hacen?", indicó Carter en un primer momento.



Luego, apuntó a las responsabilidades de cuidar las fronteras, o de cómo han reiterado al Gobierno tantas veces si cambiarán el castigo penal al sicariato ejecutado por menores de edad.



"En el caso del subsecretario Monsalve es bien relevante el tono en que lo dijo, no es un dato menor (...) Demoler una, veinte, cincuenta casas en La Florida, y demoler una, veinte o cincuenta casas en otro lugar de Chile colabora al combate contra el narcotráfico, pero no es la única solución, ¿por qué no suman?", recalcó.



Por último, envió otro mensaje a la autoridad de Gobierno. "Yo solo le pregunto a Monsalve y a todos los ministros. Si uno de sus hijos fuera secuestrado o muerto por los delincuentes, estarían tan tranquilos? Lo terrible es que los chilenos saben la respuesta, y no solo respecto del Gobierno, sino que de toda la clase política, el día en que a un senador, diputado o tal vez a un alcalde, lo maten, la ley va a cambiar ese mismo día. Porque aquí hay dos Chiles, el Chile del poder y el resto del país", concluyó Carter.

