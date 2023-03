General Yáñez tras cita con Tohá por dichos al Congreso: "Uno siempre puede mejorar la forma en cómo dice las cosas"

14 mar. 2023 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 14 de marzo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a raíz del emplazamiento que el uniformado le hizo al Congreso tras visitar a un funcionario policial que se mantiene en riesgo vital en Concepción.

Sensación de temor en Carabineros

Respecto a sus declaraciones, el general Yáñez explicó que estos se dieron "en un contexto de mucho dolor por la situación que afecta a la familia y al carabinero, a la familia institucional y a todo el país".

"La señora del cabo Alex Salazar me decía que él le manifestaba permanentemente el miedo que tenía de enfrentar un escenario complejo, que el día de mañana le pudiera poner en una situación comprometedora", expresó en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

En esa línea, aseguró que la sensación de temor la tienen muchos carabineros, y aclaró que "el apoyo político, nosotros lo tenemos, es más, todos los cambios, innovaciones e incremento en recursos se ha producido en un año y eso habla del apoyo de esta autoridad con la institución".

Facultades para Carabineros

El uniformado señaló que el mensaje emitido el lunes "iba dirigido a mis Carabineros", y añadió que "hay una agenda legislativa que lleva el Gobierno en la que hay una serie de iniciativas que buscan mejorar estas inquietudes que planteé".

"Lo que sostengo no es que los Carabineros podamos hacer lo que queramos, lo que he planteado es que tienen que existir reglas claras que permitan que el uso de la fuerza se encuentre reglado por ley, de tal manera que no haya dudas respectos a las actuaciones de los miembros de la institución", sentenció.

"Uno siempre puede mejorar la forma en cómo dice las cosas"

La máxima autoridad de Carabineros declaró que "uno siempre puede mejorar la forma en cómo dice las cosas, pero yo no quiero perder la forma".

En la instancia, explicó que la razón por la que se reunió con la ministra Tohá, era porque ella quería saber del estado de salud del carabinero herido y "el contexto de mis dichos en la declaración el día de ayer (lunes)".

"Estamos con pena y preocupados por la salud del cabo, y está preocupada la autoridad de Gobierno. Y seguiremos trabajando junto al Gobierno y junto a los parlamentarios en esta agenda legislativa que busca mejorar y arreglar las condiciones para que trabajen nuestros Carabineros", comunicó.