Autor confeso del asesinato de Fernanda Maciel: Perfil de Felipe Rojas destaca su "ausencia de culpa y remordimiento"

Esta semana comenzó el juicio oral contra Felipe Rojas, autor confeso del asesinato de Fernanda Maciel, joven embarazada de siete meses, cuyo cuerpo —y el de su bebé en gestación— fueron encontrados bajo tierra en una bodega de Conchalí a mediados de 2019.

Durante este proceso se han revelado episodios de su personalidad, como amenazas de muerte a su ex pareja y hermano, y otros tipos de comportamientos de su vida privada que advertían una desvalorización de la mujer frente al hombre, según explicaron los querellantes.

La personalidad de Felipe Rojas

Respecto a la forma de ser del imputado, la fiscal de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar, Patricia Varas, detalló que "un patrón de comportamiento del imputado Rojas Lobos, (está) caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial, y ausencia de culpa y remordimiento".

Estas palabras se suman a las de Andrés delgado, abogado de Luis Pettersen, quien aseguró que Felipe tiene "un carácter explosivo (...) cómo de un momento puede estás amenazando con un estoque a una persona, y al otro momento mostrarse como tranquilo o pasivo".

Además, durante el juicio oral, distintos testigos han relatado la personalidad de acusado. Se revelaron episodios de violencia sicológica y física en contra de su ex pareja. Amenazas de muerte hacia su hermano, sin contar su comportamiento con la familia de la víctima, una vez que se concretó el crimen.

"La relación de poder y además la superioridad sobre la víctima, pero también sobre su madre, y sobre las hermanas de la víctima que, de alguna manera, perpetúan también la desvalorización de la mujer frente al hombre", subrayó la fiscal Varas.

Amenazas de muerte

Su excuñado, quien lo conoció durante 10 años, fue quien dio luces de estas conductas que, en su momento, no generaron alerta. Su carácter explosivo desencadenó una grave discusión con uno de sus hermanos, a quien habría amenazado de muerte, usando un arma cortopunzante.

Sobre este asunto, Pedro Días, abogado de Fernanda Maciel, manifestó que "podemos hablar de esto, porque ya no hay más testigos en relación a este hecho, y por esta razón no vamos a contaminar a otra persona, pero es muy importante, situaciones vividas al interior de esta propiedad, de esta familia. Ese hecho tiene relevancia para la personalidad del acusado".

No obstante, eso no es lo único, ya que también amenazó de muerte a su ex pareja. De hecho, uno de los peritos citados relató que, durante la investigación, esta mujer contó que la llamaba unas cien veces al día, e incluso, le creó redes sociales falsas ofreciendo sin su consentimiento servicios sexuales. Además, le pidió que mintiera a las policías, diciendo que él era tranquilo.

Rojas se desempeñó en varios trabajos tras salir del colegio, terminó su enseñanza media en un colegio dos por uno. Hacía malabarismo, trabajó como ayudante de cocina en locales de comida rápida, y al momento del crimen, era cuidador de la bodega, donde un año y medio después de desaparecer, fue encontrada Fernanda Maciel.

