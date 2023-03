General Director de Carabineros mantuvo contacto con Maite Orsini durante gestiones de la diputada en caso "Telefonazo"

11 mar. 2023 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, Daniela Aránguiz llegó hasta la Fiscalía para entregar declaración, en el marco del caso "telefonazo" que involucra a su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, y a la diputada Maite Orsini.

En el marco de este caso, se conocieron nuevos antecedentes, ya que se conoció que las gestiones de la parlamentaria alcanzaron al General Director de Carabineros.

Tres generales de Carabineros involucrados

El llamado a la general Karina Soza no fue el único. Se supo que del teléfono de la diputada, salieron, además, otras comunicaciones con el alto mando policial. Es más, la "figura pública" referida por la parlamentaria, fue recibida por tres generales de carabineros en un edificio institucional.

El General inspector de Carabineros, Marcelo Araya, también reconoció que mantuvo comunicación con Orsini durante el proceso.

"Quien habla también tuvo contacto con la honorable diputada Maite Orsini, a la cual se le explicó también el procedimiento en que se había visto involucrado el señor Jorge Valdivia (...) en esta conversación que se sostuvo con la diputada solicitó si se le podía explicar los cursos de acción que la institución iba a realizar".

Además, el general Araya, General Director subrogante al momento del encuentro, recibió a Valdivia, quien declaró para el sumario administrativo de Carabineros.

"Más que hablar de un trato preferencial, aquí a raíz de una conversación que hubo con una diputada que, vuelvo a insistir, no solicitó interceder, no solicitó algo que sea anómalo, se tomó contacto con esta persona para contarle cuáles iban a ser los cursos de acción", señaló Araya.

Daniela Aránguiz entregó declaraciones

Este viernes fue el turno de Daniela Aránguiz, quien al llegar a Fiscalía manifestó que "yo me siento súper tranquila. Vine a declarar sobre nuestra diputada y esta persona de alto conocimiento público. No puedo dar más detalles de esto". Por ahora, el ministerio público no va a requerir la declaración de Jorge Valdivia para la investigación del denominado "telefonazo".