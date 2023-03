Seguridad cuestionada: Aeropuerto de Santiago es foco de críticas por robo frustrado que dejó dos muertos tras tiroteo

09 mar. 2023 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana del pasado miércoles 8 de marzo se registró un fatal intento de robo a un camión de valores en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago.

Sin embargo, dicho asalto no es el primero, ya que se suman a él, una larga serie de delitos similares ocurridos en los últimos años.

Sobre esto, la pregunta que puede surgir se orienta a qué se ha hecho para evitar que se produzcan nuevos ataques delictuales en el terminal aéreo capitalino.

Aton

¿Es el Aeropuerto de Santiago un lugar seguro?

La principal terminal aérea del país es un lugar estratégico y considerado infraestructura crítica. Sin embargo, este importante recinto ha demostrado en los últimos años una alarmante vulnerabilidad.

2006: Primer robo del siglo

El 8 de abril del 2006 delincuentes caracterizados como operarios de carga de una línea aérea ingresaron en dos camionetas hasta las bodegas de Lan Cargo.

En ese lugar, guardias de una empresa de transporte de valores descargaban remesas de billetes destinados a cajeros automáticos de Concepción.

Por protocolo aeroportuario los guardias no podían portar armas dentro del recinto. Un robo lucrativo y demasiado fácil, ya que en menos de un minuto y sin mayor resistencia los asaltantes huyen con poco más de 900 millones de pesos.

2014: Segundo robo del siglo

Fue ocho años más tarde que la historia volvería a repetirse, pero esta vez los delincuentes mostrarían un mayor nivel de destreza y planificación.

¿Cómo ocurrió?

A eso de lasasi las 6:00 de la mañana del martes 12 agosto del 2014, un camión de valores de la empresa Brinks ingresó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez cargado con 70 mil millones de pesos destinados a diversos cajeros automáticos del país.

Para ese entonces, los guardias todavía debían dejar sus armas en custodia, por lo que se trasladaban desarmados a la zona de descarga a esperar su turno para bajar las remesas de dinero.

A las 6:12 llegaron seis delincuentes, abordo de una camioneta como las que circulan por la losa del aeropuerto, entran hasta uno de los accesos laterales del recinto que no cuenta con vigilancia y cortan la cadena del portón.

Tras hacer un cambio de luces, comienzan a desplazarse directamente como si supieran de memoria la ruta hacia la manga donde un avión con destino a Copiapó espera ser cargado con 6 mil millones de pesos.

Al llegar, premunidos de armas cortas y fusiles de asalto, intimidan al guardia de valores y al funcionario de la DGAC, ambos desarmados, que estaban custodiando el embarque del dinero.

En menos de un minuto y sin disparar un solo tiro los asaltantes cargan la camioneta y a toda velocidad huyen del lugar atravesando por la pista de aterrizaje.

¿Hay una estrategia?

Para facilitar la huida los asaltantes lanzan miguelitos y cómplices que brindan cobertura incendian un vehículo en la ruta 68 para distraer y retrasar a Carabineros.

Por alguna razón, la camioneta utilizada en el robo no alcanza a ser quemada. Fue la primera hebra de una investigación que al cabo de un tiempo terminó con nueve sujetos detenidos y condenados a penas de entre once y cuatro años de cárcel por el llamado robo del siglo.

En poder de los autores se encontraron algunos bienes recién adquiridos y dinero en efectivo que en total no superan el 10 por ciento del botín. Los hoy condenados siempre han mantenido su inocencia.

¿Hubo cambios en los protocolos?

El entonces llamado "Robo del Siglo" motivó un cambio radical en la seguridad aeroportuaria nacional. Hasta ese entonces los funcionarios Avsec de la Dirección General de Aeronáutica Civil no portaban armas.

Tras el millonario asalto fueron entrenados por personal del Ejército y se les dotó de pistolas, escopetas, chalecos antibalas y cascos. Además, se instalaron casetas con un guardia de seguridad en los accesos laterales, entre otras medidas.

2020: Millonario robo a bodega

El 9 de marzo de 2020 unos delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de una empresa de transporte extranjera llegaron hasta la zona de bodegas de Aerosan.

En ese recinto acababan de almacenarse 1 millón de euros y 14 millones de dólares, unos 13 mil millones de ese entonces en moneda nacional.

En esta área del aeropuerto no hay guardias armados por lo que el robo que no tomó más de tres minutos y no tuvo mayor oposición.

Fue seis meses después del atraco que la policía consiguió detener a seis sujetos como supuestos autores del entonces nuevo robo del siglo.

2021: Desconocido robo frustrado

El 15 de diciembre del 2021 ocurriría un hecho desconocido para muchos, pero que hoy cobra vital relevancia, ya que durante la madrugada de aquel día unos sujetos que se desplazaban en dos vehículos ingresaron violentamente al aeropuerto por el portón lateral número 7.

En ese lugar intimidan con armas y amarran de pies y manos al guardia que custodiaba el acceso. Pese a ello, el funcionario logra activar su alarma radial y dar aviso a personal policial que rápidamente copó la losa e hizo huir a los atracadores.

¿Cuál era el objetivo de los asaltantes?

La idea era robar una remesa de poco más de 11 millones de dólares provenientes de Miami que serían descargados desde un avión que se posaría en la manga 5c del aeropuerto internacional, es decir, un robo calcado al que hoy fue evitado a sangre y fuego por los funcionarios de la DGAC.

El general Raúl Jorquera, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señaló: "Escuché que se ponía en duda la seguridad del aeropuerto... Es indudable que la seguridad de los aeropuertos, no solamente de este, sino que de todo Chile, están permanentemente monitoreados y evaluados".

"Es así como hoy nuestra gente, este dispositivo fue capaz de repeler esta intentona de robo, es un robo frustrado, lamentablemente con el fallecimiento de un funcionario nuestro", cerró.

¿Hay problemas de seguridad en el Aeropuerto de Santiago?

Los protocolos de seguridad en el aeropuerto han recibido cuestionamientos, incluso de los funcionarios de las empresas de seguridad.

Así lo constató un audio de un guardia de seguridad que estaba en el camión de valores que intentó ser violentamente asaltado.

"Es tarea para la casa el tema de cómo andamos armados nosotros, cómo nos andamos exponiendo acá... Yo les dije en algún minuto: ¿qué vamos a hacer nosotros desarmados con una persona que nos está cuidando, contra quince o veinte personas, que fue el hecho ahora que eran como quince, que andan con un calibre de fuego mucho más grande", fue parte de lo que comentó acerca de la traumante experiencia.

El relato plantea interrogantes. ¿Por qué a los guardias de valores se les impide portar sus armas en el aeropuerto si en todos los demás lugares del país puede llevarlas consigo? ¿Basta con uno o dos guardias armados de la DGAC custodiando las cargas y descargas de altas cifras de dinero, cuando como hemos visto se deben enfrentar a bandas de entre 6 a 12 delincuentes con armamento automático y fusiles de guerra?

El robo fue frustrado por los entrenados funcionarios de la DGAC, aunque con lamentables consecuencias, pero los accesos laterales del aeropuerto, rejas de alambre cerradas con una cadena, continúan siendo puntos muy vulnerables.

Esto porque, parece que llegar hasta la losa del aeropuerto no presenta dificultades para los delincuentes.

Incluso hay países que entregaron el resguardo de sus aeropuertos a unidades especialmente entrenadas para enfrentar este tipo de acciones. Solo el tiempo dirá si en Santiago se requiere de medidas similares.

Todo sobre Reportajes