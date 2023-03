Asesinan a hombre mientras hablaba por videollamada con su esposa en La Serena: "Lo apuñalaron dos veces"

06 mar. 2023 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del pasado sábado, un hombre de 38 años fue asesinado con arma blanca por un grupo de delincuentes en el sector de Puertas del Mar, en la ciudad de La Serena, región de Coquimbo.

En conversación con un medio local, su esposa y ahora viuda, entregó detalles del momento del crimen, el que ocurrió cuando la víctima se encontraba conversando con ella por videollamada posterior a su jornada laboral.

Se retrasó en su trabajo y pidió un Uber

En entrevista con el diario El Día, la mujer relató que su esposo, pasadas las 21:15 horas, se comunicó con ella para señalarle que se había atrasado en su trabajo. Él se dedicaba a la mantención de electrodomésticos en condominios.

"Él siempre me llamaba cuando salía más tarde de lo normal, y ese día no fue la excepción (…). Mientras hablábamos me contó que ya venía de regreso y que estaba esperando el Uber que lo pasaría a buscar", contó.

"¿Dónde estás, por favor?"

La viuda agregó que "en ese instante, siento que empiezan a gritar varias personas cerca de él, y ahí me di cuenta de que lo estaban asaltando (…). Le gritaban que les pasara el celular, a lo que mi marido comenzó a gritar y por lo que noté, comenzó un forcejeo y fue ahí que se cortó la llamada", continuó.

Ante el hecho, la mujer manifestó que "con la desesperación le preguntaba: '¿Dónde estás?', '¿Dónde estás, por favor?', pero la llamada se había congelado (…) Mi yerno ya sabía dónde estaba, así que nos conseguimos un auto y nos dirigimos de inmediato al lugar".

"Cuando llegamos, lo estaban subiendo a la ambulancia y Carabineros se encontraba en el lugar (…) en ese momento se lo llevan de urgencia y nosotros nos fuimos detrás de la ambulancia", comentó.

"Se abalanzaron sobre él"

De acuerdo al citado medio, el padre de la víctima, quien viajó de Santiago para acompañar a su familia, indicó que "mientras esperaba el auto que lo pasara a buscar, se abalanzaron sobre él los delincuentes, seguramente salieron de las bancas de al frente (…). Yo creo que él se resistió y por eso quizás lo apuñalaron dos veces, una certera en el corazón y la otra en una costilla".

El subprefecto José Cáceres, Jefe de la Brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena, comentó sobre el crimen que "por ahora estamos realizando las indagatorias correspondientes, levantando cámaras del sector para comprender como fue la dinámica del suceso".