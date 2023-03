"Autos desconocidos dispararon y profirieron amenazas en mi contra": Edil Carter tras demolición de supuesta casa narco

05 mar. 2023 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tras participar en la demolición de una tercera supuesta casa narco en la comuna, reconoció haber recibido amenazas de muerte en su contra y también de funcionarios municipales.

¿Qué dijo?

“Todos los días pienso en mi seguridad, no pienso en ser un mártir. Esto no es interés personal o político, sería muy caro creer algo así, arriesgar a la familia, pero los ciudadanos esperan que sus autoridades no tomen palco... El miedo está presente, el riesgo existe”, dijo tras la consulta que le realizó el periodista de Meganoticias, Diego Ponce.

El edil añadió sobre el asunto que “ayer (sábado) nos han notificado que se acercaron autos desconocidos. Dispararon y profirieron amenazas en mi contra y de funcionarios municipales, pero seguiremos con más fuerza hasta que los arrinconemos”.

Carter también expuso que “nosotros debemos recuperar ahora nuestro país. De lo contrario, en 10 años más, nos acostumbraremos a los tiroteos. Chile no es el mejor país del mundo, capaz que nunca lo sea, pero sí era seguro. Yo solo quiero un país normal”.

Antes de terminar, dedicó palabras al Ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Me quedo con sus palabras. Es no solo es ministro, sino el abogado que más sabe de Derecho Público en Chile. Dijo que el delito y las víctimas no son derecha o izquierda. Las medidas que hemos tomado nosotros tal vez no son las perfectas, pero son una de las pocas que tenemos a la mano para luchar a favor de los vecinos”.

