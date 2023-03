Demuelen tercera supuesta narco casa en La Florida: Edil afirma que "no podemos acostumbrarnos a cultura de la muerte"

05 mar. 2023 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo comenzó el operativo de demolición de la tercera supuesta "narco casa" en La Florida, en el marco de la política de recuperación de barrios que impulsa el alcalde de dicha comuna, Rodolfo Carter.

De esta forma, se espera que los equipos municipales, en una acción conjunta con Carabineros de Chile, lleven a cabo la demolición del inmueble ubicado en la calle Marigen.

¿Por qué se demolerá?

A través de un comunicado emitido por el municipio, se detalló que "el Departamento de Inspecciones de la Dirección de Obras Municipales (DOM) realizó la notificación del decreto de demolición, trámite que en el domicilio respectivo fue firmado por Lilian Carolina Pastén Díaz, arrendataria informal de la vivienda", sin embargo, "según la Tesorería General de la República, el inmueble está a nombre de 'Ortúzar Miranda Betzabe Emperatriz y otros'".

Dentro de los motivos de su demolición, se informó que "un antecedente importante relacionado con esta vivienda, ocurrió a comienzos de este año cuando tras una discusión entre Lissette Camila Mateluna Ruiz (21 años) y Marcelo Francisco Boza Montecinos (32 años) que se originó luego de compartir con otras personas dos jornadas -de fiesta, consumo de alcohol y drogas- en este domicilio, este último se retiró del lugar y en la tarde del 1 de enero volvió a la vivienda ubicada en Marigen, 'donde, sin motivo ni causa justificada, procedió a efectuarle un número no determinado de disparos -a Mateluna Ruiz-, hecho que le causaron la muerte'".

"Tras este homicidio en Marigen, Boza Montecinos autor del crimen, huyó del lugar 'en un vehículo facilitado por terceras personas'. Luego de un aviso, se inició una persecución en su contra, la que terminó en la comuna de La Granja. Allí el hombre sostuvo un enfrentamiento con carabineros, quienes le dieron muerte. El sujeto falleció al interior del vehículo que conducía", agregó el comunicado.

Además, el hecho policial descrito anteriormente "terminó con dos uniformados baleados que fueron internados en el hospital institucional debido a la gravedad de sus heridas -fractura expuesta en el brazo derecho en el caso de uno y herida de bala en el brazo izquierdo en el caso del otro uniformado-", subrayó el documento.

Respecto a lo anterior, añadió que "en paralelo a estos hechos, un hombre y una mujer llegaron en un vehículo hasta la 36° Comisaria de La Florida e informó que había una mujer fallecida en el maletero, que correspondía al cuerpo de Mateluna Ruiz. Según reportes de prensa sobre este hecho policial: 'vecinos comentaron que en ese lugar se realizaban ilícitos y que circulaban muchos vehículos, además de que había fiestas todos los fines de semana, se hacían a veces a mitad de semana, pero no paraba'".

¿Qué dijo el alcalde Carter?

Sobre la demolición de este inmueble, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló a Meganoticias que "estamos actuando con la ley. No hay nadie en el interior de la casa y vamos a proceder a demoler".

Añadió que "tenemos que recuperar el país, no podemos acostumbrarnos a la cultura de la muerte. Por eso estamos haciendo esto, por la denuncia de vecinos valientes. No podemos dejar pasar más tiempo. El país no puede quedar en manos de delincuentes".

