Ministro de Educación por mochilazo estudiantil: Demandas deben "darse en un marco de absoluto diálogo"

04 mar. 2023 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, habló la mañana de este sábado sobre las protestas anunciadas por estudiantes secundarios para el próximo jueves 9 de marzo, en una manifestación llamada “mochilazo estudiantil”, en el marco de demandas planteadas por los alumnos.

¿Qué dijo?

Tras participar de una actividad de fiscalización del transporte escolar en la comuna de Ñuñoa, el secretario de Estado entregó su parecer.

"Lo he señalado en distintos espacios que nos hemos reunido con muchos centros de estudiantes que han llegado al Mineduc o yo también me he trasladado para conversar con ellos... Sin duda alguna que podemos compartir algunos de esos requerimientos. Nos parecen fundamentales las mejoras que se exigen en infraestructura, alimentación, proyectos educativos", dijo para comenzar.

“Sin embargo, creemos que todo eso tiene que darse en un marco de absoluta conversación, diálogo, apertura, no necesariamente con situaciones de violencia que son un poco lo que a veces se lamenta”, aseguró.

Ávila aclaró que tiene la total disposición para atender a todas las agrupaciones estudiantiles a modo de “conversar y buscar soluciones” a las problemáticas demandadas.