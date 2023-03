Alcaldesa de Santa Juana y los efectos de los incendios forestales: "Hay personas que no hablan y no duermen"

03 mar. 2023 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

A más de un mes de que comenzaran los incendios forestales en la zona centro y sur del país, Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana, una de las comunas más afectadas por los siniestros en la región del Biobío, se refirió a cómo los habitantes de la zona han sobrellevado los duros efectos de la emergencia.

¿Qué dijo la alcaldesa?

En Santa Juana, se han contabilizado 15 fallecidos producto de los incendios, y más de 100 personas quemadas, algunos hospitalizados y otros recibiendo curaciones en sectores rurales.

En entrevista con La Segunda, la autoridad indicó que lo más difícil es coordinar las labores humanitarias, sepultar a los animales que han fallecido por el fuego y ayudar a los enfermos.

"En la comuna estamos viviendo un shock colectivo. Hay personas que desde el 3 de febrero no hablan. No pueden. Personas que no duermen. Dos intentos de suicidio. Y lo que más me duele, los niños y niñas que lloran desconsolados. Me abrazan y me ruegan que por favor no los deje volver al campo", manifestó Albornoz.

La alcaldesa ejemplificó con el caso de una niña: "Tuvimos que correr para buscar a la psicóloga, que andaba en terreno, para contenerla. La metimos en una piscina y no paraba. Y el papá lloraba al lado. Ninguno de los dos hablaba".

Asimismo, reveló el caso de una joven a la que apadrinaron: "La motivamos mucho en el colegio y le pagamos el preuniversitaro. Logró quedar en la universidad, primera generación en su familia. Lloramos de alegría todos cuando recibimos los resultados", relató, sin embargo, "ahora llegamos a su casa quemada y la encontramos llorando".

"'No puedo dejar sola a mi mamá, mi abuelita está quemada y hospitalizada. No voy a poder ir a la universidad', decía. Y volvimos a llorar todos con ella", contó la jefa comunal al citado medio.

Respecto a cómo la tragedia la ha afectado emocionalmente, expresó que "a todos nos pasaba que cerrábamos los ojos y veíamos llamas. No se puede dormir. Y uno saca una fuerza que no tiene".

"Yo misma saqué en brazos a una persona en silla de ruedas, ¡y no sé cómo! Don Juan se puso a llorar conmigo porque se le quemó todo y tiene a su señora con cáncer, ¿y qué hago?", complementó.

Reconstrucción

Ana Albornoz aseguró que la reconstrucción debe ser "segura, de calidad y rápida", lo que a su juicio es "prácticamente imposible".

"Hoy estamos repartiendo 170 mil litros diarios de agua, recibimos ayuda de municipios de Santiago, pero cada vez menos. Con nuestros recursos humanos no vamos a dar abasto. Y tenemos que llegar a 250 mil, por eso nos apura instalar sistema de agua", dijo.

Asimismo, aseguró que "tenemos que recuperar la señal de teléfono. Y estamos asustados, porque la gente está empezando a sacrificar sus vacunos y se van a quedar sin sustento".

"Yo les pido, por favor, que no nos dejen solos, porque si no, no vamos a poder resistir este invierno", añadió.

