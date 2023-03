Regresaban de una fiesta la noche del accidente: ¿Qué se sabe de los fallecidos en fatal atropello en Estación Central?

02 mar. 2023 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves, dos personas fallecieron atropelladas por un conductor que luego se dio la fuga, en la comuna de Estación Central.

Posteriormente, Carabineros encontró un vehículo que estaría involucrado en el accidente. Las familias, en tanto, exigen justicia.

Los hechos

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas cuando tres hombres cruzaban la Alameda a la altura Las Rejas, en el límite entre las comunas de Estación Central con Lo Prado.

En ese momento, un vehículo, presuntamente a exceso de velocidad, impactó a dos de ellos, mientras que el tercero logró zafar. A pesar del grave accidente, el conductor huyó sin prestar ayuda.

Las primeras diligencias de Carabineros permitieron, luego, identificar un vehículo en la comuna de Quinta Normal con daños en el parabrisas y en uno de sus focos, con indicios que confirmarían su participación en el accidente.

¿Qué se sabe de las víctimas?

De acuerdo al testimonio del sobreviviente, los tres regresaban a sus casas después de una fiesta, pero antes habían decidido pasar a comprar algo para comer.

Ambas víctimas eran padres y uno de ellos estaría de cumpleaños este sábado.

¿Qué dijo su familia?

"No se corrió para ningún lado y los atropelló, no más. Los tiró por allá. Mi primo está allá botado. Tratamos de que nos dejaran ir a ver su cuerpo y nos dijeron que no, porque está irreconocible", señaló Alejandra Arroyo, prima de uno de los fallecidos.

"Nosotros lo único que pedimos es justicia y que se encuentre a la persona que hizo esto", expresó, añadiendo que "hoy fue mi primo y mañana puede ser cualquier persona, una mamá, un papá, un niño. Cualquier persona, entonces nosotros queremos que se haga justicia".

Por su parte, Paola Serrano, hermana de una de las víctimas, manifestó: "¿Quién repara el daño a las mamás? En este caso está mi mamá, la mamá del otro joven. ¿Quién repara eso? Nadie".