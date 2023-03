Fiscal Nacional solicitó un informe por autodenuncia de diputada Orsini tras "telefonazo"

02 mar. 2023 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la autodenuncia en Fiscalía de la diputada Maite Orsini (RD), luego de la polémica generada por el "telefonazo" que la parlamentaria realizó a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, general Karina Soza, tras un control policial al exfutbolista Jorge Valdivia.

¿Qué dijo el fiscal nacional?

"Requerí un informe sobre esa situación, pero no tengo mayores antecedentes", indicó el fiscal a CNN Chile.

"Una vez que los hayamos podido revisar, podremos tomar una decisión si corresponde en mi situación hacerlo (acciones), de momento solo requerí que se informe sobre esa situación en particular", añadió.

Al ser consultado si la fiscalía ya recibió la autodenuncia, precisó que "no puedo hacer una afirmación sobre el particular. Tomé conocimiento de lo señalado en la prensa, y pedí un informe sobre el particular".

Por otra parte, explicó que "la autodenuncia es un mecanismo que se encuentra establecido en la ley y cada ciudadano puede hacerlo en la medida que mejor le parezca. No es una cosa extraordinaria".

El "telefonazo"

De acuerdo a información consignada por La Tercera, Carabineros de la 37° Comisaría llegaron el pasado 25 de enero hasta un parque en la comuna de Vitacura, donde Jorge Valdivia, supuestamente, se encontraba trotando.

Según el citado medio, este se encontraba sin documentos. La situación se fue poniendo tensa y los uniformados optaron por esposarlo.

Posteriormente, el "mago" fue liberado por Carabineros. Al día siguiente, Valdivia llamó a Maite Orsini para contarle lo que pasó, y la diputada le señaló que lo que había pasado no se ajustaba a derecho y se trataba de apremios ilegítimos.

Al escuchar eso, Valdivia habría mostrado intenciones de querellarse contra Carabineros, pero la militante de RD puso paños fríos y llamó personalmente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la general Karina Soza.

En conversación con el mismo medio, la uniformada aseguró que la llamada se dio "en un contexto de absoluta normalidad".

La general explicó que la parlamentaria la llamó "en mi calidad de directora de DD.HH., manifestándome que, al parecer, habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia", añadiendo que esto "generaría una acción legal que, eventualmente, quería efectuar el futbolista".