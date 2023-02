"Ya no queremos más ilusiones": Madre de Tomás Bravo encabeza protesta en Concepción

27 feb. 2023 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, encabezó una marcha por el centro de Concepción con dirección a la Fiscalía regional del Biobío.

Cabe recordar que el niño de tres años fue hallado sin vida en febrero de 2021 en una zanja del río Raqui, a dos kilómetros de su domicilio en el sector de Caripilún, Arauco, región del Biobío.

"Ya no queremos más ilusiones"

La manifestación se da a pocos días de que se cierre la investigación por la desaparición y muerte del menor, considerando que se cumplirán los dos años estipulados legalmente en Chile.

En la instancia, Gutiérrez aseguró que "ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia, da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho".

"Vamos a seguir esperando todo lo que tengamos que esperar, pero que den una respuesta, no que nos tengan esperando para que después no nos digan nada", sumó.

Asimismo, zanjó que como familia "ya no queremos más ilusiones, no queremos más errores tampoco. (...) Da mucha rabia. Pero hay que estar aquí no más".

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de indagatoria, argumentando la llegada de nuevos informes del extranjero. Esta se convertiría en la quinta extensión del caso.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

