Turistas argentinos asaltados en mall de Viña sufrieron nuevo intento de robo y decidieron irse a su país

24 feb. 2023 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

La pareja de turistas argentinos que fue víctima de un violento asalto afuera de un mall de Viña del Mar, sufrió otro intento de robo, esta vez, de su vehículo, motivo por el que decidieron regresar a su país.

Nuevo robo

Ariel Mansilla, periodista cordobés que se vio afectado por el ataque junto a su esposa, conversó con el programa "El show del Lagarto" de ElDoce.tv.

"Llevábamos seis días en Viña del Mar y teníamos otros cinco días para pasar en Santiago, así que salimos del hotel Sheraton rumbo a Santiago. En un semáforo nos detenemos y vemos que nos rodea gente", relató al medio.

"Seguimos viaje sin sospechar nada y mi esposa me dice: 'siento un ruido'. Miro por el espejo y tenía la cubierta derecha trasera en llanta. Se me vino el mundo abajo porque me acordé de lo que me había dicho el gerente del hotel sobre los robos de autos", agregó.

Tras señalizar para detenerse, fue abordado por un sujeto: "Me dice 'yo le ayudo, yo le ayudo'. Y me acordé de lo que me habían contado, que te hacen eso para robarte".

Al huir del lugar, Mansilla llegó hasta un servicentro para cambiar la cubierta pinchada, y "enseguida tenía encima al tipo que me había ofrecido ayuda. Los chicos que estaban ahí me dicen: 'Lo van a robar, lo van a robar'. Se vinieron tres o cuatro alrededor de la camioneta nuestra".

Afortunadamente, tras denunciar el hecho, "en dos minutos llegaron los carabineros y los tipos se fueron. Y yo estaba ahí, cambiando la rueda, y le digo a mi esposa: nos vamos. ¿Adónde? A Córdoba", dijo Mansilla.