Habría utilizado un dron durante incendio: Conaf denunció ante la DGAC al diputado Francisco Pulgar

22 feb. 2023 - 02:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció al diputado Francisco Pulgar ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por utilizar un dron cuando se desarrollaba un incendio forestal en la comuna de Teno, región del Maule.



En detalle, el parlamentario habría elevado el dispositivo el pasado 13 de febrero en el siniestro Los Cisnes, lo que constituiría una acción "temeraria e ilegal, ya que pone en grave riesgo a la operación aérea, las diferentes aeronaves asignadas y operando en el control de ese incendio", detallaron desde Conaf.



"Es nuestro deber denunciar y manifestar nuestra preocupación por la violación de una normativa que enmarca el uso de Drones en tareas de extinción de incendios forestales, como un hecho potencialmente grave que podría concluir incluso con resultados fatales", señalaron.

¿Qué se dijo?

Asimismo, desde la corporación zanjaron en que: "llama la atención que una autoridad parlamentaria pase por alto la normativa y, más aún, llegue a poner en riesgo la vida de muchas personas llegando incluso con ello a violentar la privacidad de las personas, más allá del sensacionalismo que produce el utilizar este tipo de aeronaves no tripuladas".

¿Qué dijo Francisco Pulgar?

Según detalló Pulgar a La Tercera, ese día se encontró con Bomberos: "Entonces, yo empiezo a transmitir en vivo para contarle a la comunidad vecina mía -porque te vuelvo a insistir que vivo a 3 kilómetros de donde se inició el fuego-, doy cuenta del trabajo que estaba haciendo Bomberos en el sector".

"Estaban solos y en ese sentido los bomberos estaban desorientados, de hecho había una compañía de Villa Alemana que no conocía el sector y les digo ahí mismo en la transmisión que tengo un dron en la camioneta y que por si lo necesitan está ahí", declaró.



Según el diputado, únicamente habría utilizado el dron cuando el incendio fue contenido, con el fin de brindar "imágenes a Bomberos que se encontraban aún en la zona".



"Conozco la normativa, las restricciones y las autorizaciones que hay y te digo que el señor Gascón (director de Conaf en el Maule) de manera destemplada, me denuncia porque yo hago mención que tengo un dron en la camioneta y él no sabe ni el tipo de dron que tengo, ni el gramaje ni a quién le doy el mensaje, y ese testimonio lo pueden dar los Bomberos", acotó el diputado.

Todo sobre Incendios forestales