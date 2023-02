"No tengo nada que ganar": Testigo de la defensa cambiaría el rumbo de la investigación en el caso Nicolás Zepeda

17 feb. 2023 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo e importante antecedente ha surgido en la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, de 21 años, a quien se le perdió el rastro el 4 de diciembre de 2016, en la ciudad francesa de Besanzón.

A días del juicio de apelación a la sentencia de 28 años para Nicolás Zepeda, culpado del asesinato de la joven estudiante oriental, se ha revelado el testimonio de Zaid Nerami, testigo de la defensa, cuya declaración será presentada en la audiencia para probar la supuesta inocencia del chileno.

Nerami dijo que "no tengo nada que ganar con esto. No me pagaron, no estoy aquí para ir a la televisión. Estoy aquí porque hay una persona que fue condenada a 28 años de cárcel y sé que esta persona no mató a Narumi. Y de esto estoy seguro".

"Eso no es posible, no hay que dejarlo pasar"

Al enterarse de la desaparición de Narumi, Zaid aseguró haber llamado a la policía.

"Les dije 'escuchen, a esta niña la he visto', pero dicen que murió la noche del 4 a 5 de diciembre, y les dije 'es imposible: la vi el 11 de diciembre entre las 18:30 y 19:00 horas'", prosiguió.

El testigo de la defensa les habría insistido en su versión, pero la policía no lo habría tomado en cuenta. "Me dicen 'no, no, no, de todas formas estamos sobre otra pista, no nos interesa'", reiteró a Meganoticias.

"Que sea chileno, judío, turco, no importa de qué raza sea. No tengo absolutamente nada que ver. Lo que sé es que esta persona no mató a nadie, y ellos lo saben. Encontraron a Narumi, porque les dije dónde estaba, pero no quisieron decir toda la verdad. Y eso no es posible, no hay que dejarlo pasar", agregó.

Zaid Nerami señaló a Meganoticias que el 11 de diciembre de 2016, es decir, siete días después de la desaparición de Kurosaki, ingresó a un local donde iba habitualmente a comer, en la ciudad de Besanzón.

Allí, aseguró haber visto "a un sujeto, que es cliente habitual de una discoteque en la que trabajo, un joven militar. Su nombre es Jordan. Lo veo sentado con una joven asiática, estaba llorando", comentó. Esa mujer sería Narumi.

"Veo esto y me instalo al lado de ellos y, de repente, escucho lo que están diciendo. La joven asiática dice que tiene miedo, que no puede seguir en su pieza, que se va a devolver, y que necesita salir de Besanzón", reveló Zaid.

De acuerdo al testigo, el joven militar le respondió "no te preocupes, estarás segura allí donde vamos", y mencionan ciudades francesas como Reims y Metz.

Momentos más tarde, el testigo se habría comunicado con Narumi para consultarle por su estado, "¿Estás segura de que no necesitas ayuda?", a lo que ella le dijo que no.