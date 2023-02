Vive en Finlandia: Niña chilena de 13 años busca donante de médula ósea en nuestro país

16 feb. 2023 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Paula Cedeño, una niña de 13 años que nació en España y actualmente vive en Finlandia, está en busca de un donante de médula ósea en Chile.

La pequeña es hija de madre chilena y padre ecuatoriano, y en junio del año pasado fue diagnosticada con leucemia. Sandra Reipan, mamá de Paula, explicó que la quimioterapia dejó de hacer efecto en la sangre de la menor.

Los médicos finlandeses le informaron que la joven necesitaba un trasplante de médula ósea (células madres sanguíneas) y tras buscar durante cinco meses por toda Europa un donante compatible, no encontraron. Esto llevó a extender la búsqueda hasta Chile, donde es más fácil hallar uno debido a sus genes.

La enfermedad

El pasado verano, Paula fue de vacaciones a Castelldefels, en la provincia de Barcelona, y mientras estaba en un campamento junto a otros niños, comenzó a marearse y a sentirse cansada, hasta que un día se desmayó.

DKMS

El primer diagnóstico fue gripe. Sin embargo, un día su temperatura aumento a 40 grados y la hospitalizaron. Posteriormente, le informaron que lo que tenía era leucemia, un tipo de cáncer a la sangre.

"El 28 de julio del año pasado llegaron como diez médicos a la habitación, también estaban mis padres, y me contaron que tenía leucemia. Tuve la suerte de que me lo explicaran en español porque en (idioma) finés probablemente no habría entendido rodas las palabras técnicas", explicó Paula a LUN.

Tras dos meses en Barcelona le dieron el visto bueno para que pudiera trasladarse, vía aérea, hasta su residencia en Finlandia. Allí volvió a clases presenciales. No obstante, solo pudo asistir dos meses, ya que los efectos de las quimioterapias le impedían estudiar.

Instagram

Actualmente, Paula permanece internada en el Hospital Universitario de Tempere, donde cuenta con una maestra que la ayuda con sus labores académicas.

"Tengo una profesora en el hospital y también me entregaron un robot para que asista a las clases y sea como yo. Todo eso lo entrega gratis el hospital. El robot se llama Alma y lo manejo con iPad. Puede moverse, hablar, tiene luces de colores, pone caras, levanta la mano y graba las clases. Es como mi avatar", relató.

Buscan donante en chile

La familia de Paula inició una campaña para encontrar un donante de células madre que sea compatible con ella. La Fundación DKMS, que trabaja con pacientes con cáncer y otras enfermedades graves en la sangre, es la encargada de encontrarlo.

Quienes deseen registrarse en la campaña de ayuda para Paula, deben ingresar sus datos a siguiente sitio (clic aquí).

Las personas que se inscriban, recibirán un kit en sus casas, el que permitirá obtener una muestra de saliva, la cual, tras ser analizada, permitirá ver si es compatible con Paula o algún paciente que requiera un trasplante de médula.

Las donaciones son anónimas y el hecho de inscribirse no significa que automáticamente la persona vaya a ser en donante. Cabe destacar años después del registro, si algún paciente lo necesita, la persona volverá a ser contactada para preguntarle si es que quiere ser donante.