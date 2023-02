Ataque incendiario en Teodoro Schmidt: Queman cinco maquinarias

15 feb. 2023 - 22:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque incendiario se registró en la comuna de Teodoro Schmidt durante este miércoles, hecho que dejó la quema de cinco maquinarias y activó el foco de un incendio forestal.

¿Qué se sabe del hecho?

A eso de las 2 de la mañana de este miércoles, llegó un grupo de al menos 5 sujetos encapuchados, portando armas largas y cortas. Esto según información preliminar que maneja la PDI, que es la institución que realiza peritajes en el predio afectado.

Una vez que estos sujetos ingresan al predio en cuestión, amenazan al cuidador y lo intimidan. De hecho, hasta lo habrían retenido, según la información policial, para posteriormente quemar cinco maquinarias en lugar, lo que terminó generando un foco de incendio forestal.

Uno de los trabajadores del predio, quien prefirió mantener oculta su identidad por seguridad, se refirió al hecho. "Son encapuchados, personas fuertemente armadas. Ya no estamos hablando de una pistola, sino de armas de alto alcance, de combate (...) no son los mapuches, estamos claro que no, son puras personas que son delincuentes que tienen un tremendo adiestramiento militar para hacer esto", precisó.

Con todo, hasta el fundo ubicado en Teodoro Schmidt llegó la BIPE de la PDI para indagar y levantar evidencia. De acuerdo a información que manejan desde esa brigada especializada, no se habrían efectuado disparos en ese lugar, solo utilizaron acelerante para rociar en las maquinarias e iniciar el fuego en ellas.

A su vez, tampoco se encontraron evidencia adjudicataria como pancartas o panfletos al momento de periciar el lugar.

¿Qué dijo la PDI?

Jorge Chavarría, subcomisario de la PDI indicó que "esto ocurrió en la madrugada de hoy, un tipo indeterminado de sujetos llegaron al lugar intimidando y amenazando al cuidador de esta forestal, perteneciente a la forestal Mininco".