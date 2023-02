"Detención de 20 menores en los últimos 20 días": El estratégico barrio cerca del mall que complica en Viña del Mar

15 feb. 2023 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada del martes se viralizó un video en redes sociales que mostraba a un grupo de menores de edad cometiendo un violento asalto contra una pareja de turistas argentinos afuera del Boulevard Marina Arauco, en la ciudad de Viña del Mar.

El hecho, sin embargo, no es aislado, ya que hace pocos días se difundieron otras imágenes que daban cuenta del robo de zapatillas a unos jóvenes en la plaza O'Higgins, frente al centro comercial, aparentemente perpetrado por la misma banda de adolescentes.

Estos episodios delictuales han generado temor en los viñamarinos que transitan por el sector, al mismo tiempo que se ha desplegado un contingente policial para resguardar el sector, logrando la detención de 20 menores de edad en los últimos 20 días.

"La seguridad era una característica de esta zona"

"Son niños que andan haciendo tonteras. Asaltan a los ancianos, no los respetan, no respetan a nadie. Nosotros no podemos hacer nada", dijo una adulta mayor, a propósito del robo cometido afuera del Boulevard, añadiendo que una vez vio "cuando botaron a un adulto mayor cinco peldaños abajo por una cadena".

Otro viñamarino, que vive en las cercanías del centro comercial, manifestó que "en realidad uno siente temor hasta de los adolescentes, no hay respeto a ningún nivel", agregando que los robos no eran algo común en ese sector.

"La sensación de seguridad era una característica de esta zona, ahora ya no es así", añadió.

"Somos vecinos del mall y quedamos muy preocupados, incluso al tomar una micro tenemos mucho temor", añadió otra de las habitantes del lugar.

"Es un lugar estratégico"

Respecto al robo de zapatillas ocurrido en plaza O'Higgins, Carolina León, presidenta de una agrupación de emprendedores que trabaja en una feria en ese lugar, aseguró que "esta es una situación súper normal para nosotras. Se ha normalizado la delincuencia y la presencia de estas bandas organizadas por menores de edad. Nosotras somos víctimas silenciosas".

En cuanto al hecho, afirmó haber sido testigo presencial: "Es una banda de chicos que a veces asusta a la gente, porque las confunden. A veces (la gente) piensa que están jugando y no es así, y vienen y les sacan las zapatillas, se las roban, y después se van afuera del mall, y están con sus zapatillas, se cambian de ropa, etc.".

Asimismo, indicó que "este sector es súper estratégico, porque está el mall, está cerca la playa, entonces hay muchos turistas. Lamentablemente, los turistas son los principales focos de robo".

¿Nuevo punto rojo?

El capitán Marcial Barrera, de la primera comisaría de Viña del Mar, señaló que se ha realizado un "trabajo sistematizado de análisis criminal en la plaza O'Higgins, logrando la detención de 20 menores de edad en los últimos 20 días, estamos hablando de un detenido por día".

"Todos estos menores detenidos, entre 13 y 17 años de edad, han sido dispuestos a la justicia y, por supuesto, todos han quedado en libertad, y hemos hecho las denuncias por vulneración de derechos", comentó la autoridad, agregando que "por supuesto que estamos hablando de una organización de menores, que está abordando a víctimas".

Respecto a si existiría algún mayor de edad que lidere a la banda, la autoridad señaló que "no es preciso, forma parte de la investigación. Tenemos la información que son aproximadamente a 10 a 12 menores que participan en conjunto para perpetrar estos delitos".

Al ser consultado si la plaza O'Higgins se ha convertido en un punto rojo, señaló que "nosotros queremos entender que no es así, es un punto en que la ciudadanía puede conglomerarse".