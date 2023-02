Fiscal Nacional por incendios: "La industria forestal es víctima de estos hechos"

14 feb. 2023 - 14:08 hrs.

¿Qué pasó?

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, llegó este martes a las dependencias del Ministerio Público para reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en torno a fortalecer las investigaciones para esclarecer las causas de los incendios forestales que afectan al país.

¿Qué se dijo?

"Nos hemos reunido con el Fiscal Nacional para fortalecer los lazos de colaboración que ya vienen desde hace bastantes años", indicó Little al respecto.

"Queremos profundizar en la colaboración respecto a la investigación de causas de los incendios forestales y el trabajo colaborativo entre ambas instituciones para poder fortalecer también los mecanismos de colaboración técnica para prepararnos en realizar las investigaciones en terreno", agregó.

Por su parte, Valencia señaló que por "el momento" la industria forestal "merece el trato de víctimas" de los siniestros que se han extendido desde la región del Maule a Los Ríos.

"Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios", expuso.

Agregó además que se investigará "con el mayor celo, rigurosidad y perseguirán de la misma manera a todos quienes sean autores de atentados y amenazas en contra de brigadistas, Carabineros, quienes son hoy día nuestros héroes civiles y arriesgan su vida e integridad física por protegernos a todos quienes habitan en las zonas afectadas por estos incendios".

Finalmente, el timonel del ente persecutor anticipó el trabajo que están realizando para determinar posibles causas de los siniestros.

"No se puede descartar ninguna hipótesis investigativa. Hasta el momento, lo que nosotros manejamos, son incendios con múltiples causas. Muchos de los cuales son lamentablemente producto de negligencia", concluyó.

La respuesta del Subsecretario Monsalve

A propósito de los dichos del Fiscal Nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que los incendios son producidos "casi en un 100%, por sobre el 99%, por un factor humano y, finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país".

La autoridad agregó que "las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros" y que "las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios, por lo tanto, creo que la principal víctima de los incendios es el país".

En la ocasión, y a raíz del mismo tema, reforzó lo expresado por el Presidente Gabriel Boric de que, una vez terminada la emergencia, se debe conversar en las medidas "que tiene que tomar el sector público y privado" para evitar incendios extremos como los que se han producido.

