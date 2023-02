"No hay cultura sísmica": El testimonio de chileno en Turquía tras terremoto que se registró en el país

11 feb. 2023 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Jaime García, chileno que reside hace más de cuatro años en la ciudad de Kusadasi en Turquía, relató en Meganoticias Alerta su experiencia de vivir el terremoto de magnitud 7.8 que afectó a ese país el lunes 6 de febrero, y cómo ha avanzado la emergencia desde entonces.

¿Qué dijo?

"El pueblo turco hoy sufre una angustia tremenda, sufre impotencia, porque es difícil ver la forma de ayudar, y la ayuda que se ha estado entregando no se ve reflejada en terreno", partió diciendo.

De acuerdo a lo anterior, García añadió que "uno de los problemas que veo en Turquía es que no hay una cultura sísmica. Por ello no hay prevención, todos piensan que estas cosas no van a ocurrir y, por lo tanto, en las construcciones se les pone menos fierro, cemento, abarato los costos y la gente ni siquiera pregunta".

"Cuando se ve que los edificios colapsan, se ve que unos siguen en pie. Esos son los que cumplieron la norma (...) hoy entiendo por qué la gente corre, y es que no le tienen confianza en los edificios", agregó.

AFP

Turquía después del terremoto

El chileno relató que "la mayoría de los colegios se han mantenido en pie, por lo que se han convertido en zonas de refugio para las personas que perdieron sus casas y están llenos. Algunas personas que tienen sus casas en pie recibieron a otras y aun así siguen habiendo personas afuera, sin casas".

"Los terremotos no matan a las personas, lo que las matan son los edificios que se caen, entonces algo que hoy queda completamente cierto es que los edificios que se cayeron no eran certificados".

"Aquí hay miedo (...) Hace dos años un experto acá predijo que esto podía ocurrir (...) Hay muchos pueblos de menos de mil habitantes que aún no han sido catastrados", aseveró.