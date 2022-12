Senador Elizalde por negociaciones en proceso constituyente: "Hay avances significativos en pos de un acuerdo"

05 dic. 2022 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este lunes, después de seguir con las conversaciones de cara a un nuevo proceso constituyente, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró estar "optimista" sobre los acuerdos que puedan haber en esa materia.

¿Qué dijo Elizalde?

En concreto, el senador del PS aseguró que "si bien no hay un acuerdo específico, puedo señalar que hay avances significativos en pos de un acuerdo".

"Puedo señalar que...yo estoy optimista respecto de la posibilidad de arribar a un acuerdo para Chile".

Eso sí, advirtió que "no quiero generar falsas expectativas, porque como lo hemos dicho muchas veces, mientras no se suscriba a un acuerdo, el acuerdo no está".

Las áreas donde aún hay disensos

El presidente del Senado también precisó que, lo que respecta a cómo se va a constituir el órgano redactor de la instancia, es una de las áreas que aún no logra total convencimiento entre las partes. Respecto a eso, indicó que existe una "diferencia sustantiva entre las partes".

Cabe recordar que, respecto a esta materia, la Democracia Cristiana y el oficialismo ofertaron un órgano que cuente con constituyentes electos por la ciudadanía, mientras que Chile Vamos propuso uno mixto, donde 50 de sus integrantes sean expertos -elegidos por el Congreso- y otros 50 convencionales elegidos a través del voto.

Paridad

A propósito de la paridad, Elizalde dijo que "todos han manifestado su voluntad de tener un órgano de carácter paritario, no obstante el mecanismo específico y cómo garantizar la paridad de resultados todavía es objeto de conversación".

Para esos puntos que aún sean "objetos de conversación", el presidente del Senado enfatizó en que "estos temas específicos van a ser objeto de consultas internas".

Con todo, las conversaciones seguirán durante la jornada de este martes en la sede del Congreso en Santiago.

