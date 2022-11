La petición de Piñera por diálogo constituyente: "No volver a cometer los errores de la Convención que fracasó"

30 nov. 2022 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Sebastián Piñera, que en la mañana de este miércoles estuvo presente en la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin en La Moneda, se refirió al proceso constituyente que se está debatiendo en el Congreso.

¿Qué dijo Sebastián Piñera?

El exMandatario sostuvo que "yo creo que Chile necesita una buena y Nueva Constitución y por eso debemos tener dos cosas claras: no volver a cometer los errores de la Convención que fracasó, pero tampoco dejar de sentir la urgencia y el compromiso de llegar a un acuerdo que nos dé una Constitución que sea un marco de unidad, de estabilidad, de proyección".

"Llevamos más de 40 años discutiendo, chilenos contra chilenos, en torno a la Constitución y no queremos pasar los próximos años discutiendo lo mismo", afirmó.

Órgano mixto

Ante la pregunta si prefiere un órgano mixto para redactar la nueva Carta Magna, respondió que "el desafío y los que están tomando las decisiones, van a tener que responder ante la historia, y es tomar un acuerdo que nos permita con participación ciudadana, pero también con el aporte y el conocimiento de los expertos, tener un nuevo texto que nos permita sentirnos todos de una misma nación o un mismo proyecto".

"Lo importante no es los medios, lo importante son los fines, queremos un órgano que sea representativo, que tenga amplia participación ciudadana. Pero al mismo tiempo, viendo la experiencia de la anterior Convención, queremos un órgano que el conocimiento y la experiencia de los expertos también se incorpore. Yo estoy seguro de que pronto vamos a lograr un acuerdo respetando esos dos principios", agregó el otrora jefe de Estado.

Patricio Aylwin

Respecto de la figura de Patricio Aylwin, indicó que fue "un gran hombre, yo le agradezco mucho la amistad que siempre me entregó. Él hizo grandes aportes a la democracia y la unidad entre los chilenos. Y hoy, que la democracia y la unidad enfrentan tantas dificultades, creo que bueno recordar el testimonio, el legado y la enseñanza que nos dejó".

Aseveró que "yo creo que al Presidente Aylwin le tocó liderar a nuestro país en momentos muy difíciles, cuando se quebró la democracia en la década de los 70 y cuando se recuperó la democracia en la década de los 80 y esa enseñanza y testimonio es muy valioso".

"Yo creo que los 30 años que tuvimos mientras recuperamos la democracia, fueron buenos 30 años para Chile, recuperamos la democracia en forma ejemplar, logramos reducir la pobreza de más del 50 a menos del 10%, logramos reducir las desigualdades, que el país avanzara y se pusiera a la cabeza en materia de desarrollo humano y social en América Latina”, consignó.

Los últimos 30 años

Si bien reconoció que "hay grietas, hay problemas", Piñera acusó que "esa demonización de los 30 años fue un error y me alegro de que el Presidente Boric lo reconozca, porque los países no se construyen a partir de cero, los países no se construyen con cada Gobierno, se van construyendo Gobierno a Gobierno, cada uno aportando de acuerdo a los desafíos que le toca enfrentar".

Añadió que "Chile más que nunca no debe perder de vista que queremos ser un país desarrollado, queremos derrotar la pobreza, mejorar la calidad de la educación, darle seguridad a los chilenos y eso solo se va a lograr si mejoramos la calidad de la política, porque lo que vemos hoy es políticos contra políticos, y se olvidan de la gente y eso no es bueno para Chile".

