Emprendedora pidió construir "el local de sus sueños", pero denuncia millonaria estafa de maestro en Antofagasta

30 nov. 2022 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven emprendedora denunció haber sufrido una estafa de más de $10 millones por parte de un hombre que iba a realizar trabajos para construirle un local comercial en Antofagasta, el que pretendía ser el "de sus sueños".

Según su testimonio, ella ya conocía al sujeto, dado que antes había hecho trabajos para otros de sus familiares. Por lo mismo, no firmaron ningún contrato y solo basaron la relación laboral en la confianza mutua. Algo de lo que se habría aprovechado el "maestro", quien ahora se encuentra inubicable tras los problemas con la mujer.

Mientras se repone de lo sucedido, hoy la afectada está promocionando una rifa de 200 números, siendo el premio mayor una giftcard de $110.000.

¿Cómo ocurrió la supuesta estafa denunciada?

A través de su cuenta de Instagram, Carolina Gómez dio su testimonio "porque no quiero que le pase a nadie más". Después de relatar su esforzada historia como garzona y vendedora de joyas, la joven dijo que "hace dos meses se me presentó la oportunidad de ampliar mi negocio, construir el local de mis sueños".

"Tomé esta oportunidad y obviamente necesitaba un maestro. Ya teníamos uno con el cual habíamos tenido cuatro trabajos hechos por él. Esta persona siempre había trabajado muy bonito, pero lo malo era que se demoraba un poco más de lo acordado. Así y todo, le di una segunda chance", comentó la emprendedora sollozando.

El sujeto, identificado como Enrique, se comprometió a realizar el trabajo y la mujer confió en él. "Empezamos súper bien, (la construcción del lugar) iba súper rápida", aseguró, pero los mayores problemas aparecieron cuando tuvo que viajar a Colombia, su país natal.

La pesadilla de Carolina

De las tres semanas que estuvo fuera de Chile, en dos de ellas Enrique trabajaba ocasionalmente, según le comentaban familiares a Carolina. Cuando llega a nuestro país, el maestro le envió una foto de su brazo accidentado, lo que le imposibilitaba seguir con sus labores, algo que Carolina entendió.

No obstante, al llegar al local en remodelación, "no había evolución alguna. Entonces, mi mamá se enojó y le pidió las facturas de lo que él ha comprado. Él respondió: '¿Me está tratando de ladrón?' (...), y luego me dijo: 'Caro, no te voy a quedar mal, llego a la casa y te envío las facturas'".

Resulta que el hombre nunca envió los documentos y desapareció: ya no aparece su foto en WhatsApp, el Facebook de la esposa no existe y su auto nunca está en las afueras de su casa. "Es increíble cómo una persona te puede arrebatar tus sueños, de la noche a la mañana, robarlos sin piedad alguna", lamentó la afectada.

Después de un respiro profundo entre lágrimas, Carolina concluyó que "voy a tener que hacer muchas cosas, entregar todo aquello por lo que he trabajado mucho; pero si me toca hacerlo lo voy a hacer, si me toca empezar de cero lo voy a hacer, porque no me voy a dejar vencer. Dios me tiene para grandes cosas".

La rifa de Carolina

En su relato, contó que le entregó a Enrique más de $10 millones, que los pagos eran semanales y que solo le faltaba una semana de pago. Todo ese dinero pretende reunirlo mediante una rifa de 200 números, cada uno con un valor de $10.000.