Preocupación mundial por seguidilla de erupciones volcánicas: ¿Tienen relación con el Villarrica?

29 nov. 2022 - 21:27 hrs.

¿Qué pasó?

En el mundo existe preocupación ante la seguidilla de erupciones volcánicas registradas en distintos países en los últimos días.

En Estados Unidos, el volcán activo más grande del planeta entró en erupción, mientras que en Chile el lago de lava del Volcán Villarrica estaría cada vez más cerca de la superficie, poniendo en riesgo el turismo local.

Situación internacional

Son al menos cinco los volcanes que entraron en erupción las últimas semanas y que preocupan al mundo. El último de ellos es el Mauna Loa, ubicado en Hawaii y catalogado como el volcán activo más grande del planeta.

Según los expertos, después de casi 40 años, la lava, los gases volcánicos y las cenizas, amenazan a los habitantes de la isla.

El 75% de los volcanes del planeta se concentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende por más de 40 mil kilómetros, incluyendo a Chile.

¿Existe relación con el Volcán Villarrica?

Pese a que la situación del Mauna Loa dista bastante de la realidad que afecta también al Volcán Villarrica, ubicado al sur de Chile y que ha presentado actividad en los últimos días, surge la duda si ambos tendrán algo en común.

"El volcanismo de Hawaii se desarrolla tipo hotspot o punto caliente, donde el magma proviene prácticamente de la parte inferior del manto. Son magmas muy profundos, versus el volcanismo de Chile que es de subducción. Por lo tanto, se sugiere que no existe relación", explicó el doctor en ciencias geológicas e investigador de la Universidad de la Frontera, Daniel Basualto.

Lava cada vez más cerca de la superficie

El Volcán Villarrica se mantiene con vigilancia 24x7. Esto se debe a que si en un día normal registraba en promedio 200 sismos diarios, ahora estaría por sobre los 800.

"A las 6:15 de la mañana (de este martes) se registró un evento bastante importante en términos de la actividad interna del volcán que hace referencia al movimiento de gases intensos al interior del conducto", señaló el subdirector Nacional de Geología (s) de Sernageomin, Álvaro Amigo.

VILLARRICA: El Subdirector Nacional de Geología (s) de @sernageomin, Álvaro Amigo, se refiere al sobrevuelo del pasado viernes y al Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido hoy en el #VolcánVillarrica .

Revisen el video aqui📺: https://t.co/0H501hl4CW — Sernageomin (@Sernageomin) November 29, 2022

Como el Volcán Villarrica posee un cráter abierto, con las explosiones la lava volcánica estaría cada vez más cerca de la superficie.

Turismo amenazado

Es a raíz de este escenario, que las autoridades mantienen la prohibición de ingresar a un perímetro de 500 metros alrededor del cráter, a solo semanas de que comience la temporada alta para el rubro turístico que en tiempos normales ofrecía, incluso, ascensos al volcán.

"No vamos a poder ofrecer el mismo servicio porque la gente va a estar asustada para subir y no va a venir tanto para Pucón, porque el volcán Villarrica es uno de los principales atractivos", dijo Fernando Arancibia, de Go Pucón.

Por su parte, Exequiel Ello, de Pucón Extremo, sostuvo que "estamos ofreciendo otras opciones y esperamos que resulte mientras esté la alerta".

Por ahora, los trabajos se concentran en potenciar los planes de emergencia y educar a la población sobre las vías de escape ante una posible erupción, situación que no se descarta.