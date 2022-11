Beatriz Sánchez responde a las críticas por su nombramiento como embajadora en México: "Tengo trayectoria"

24 nov. 2022 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Beatriz Sánchez, la nueva embajadora de Chile en México, salió a responder a las críticas en su contra surgidas desde la oposición cuando el pasado 9 de noviembre el Presidente Gabriel Boric la confirmó en su nuevo cargo.

¿Qué dijo?

Tras una actividad realizada este jueves en la Escuela Primaria Maestra Gabriela Mistral de Coyoacán, en Ciudad de México, con la presencia del Mandatario, la periodista señaló que “tengo 52 años, lo digo con bastante orgullo y creo que he hecho hartas cosas en la vida. Hoy día estoy dedicada hace unos 5 años a la política”.

La excandidata presidencial del Frente Amplio y exconstituyente señaló que “la verdad es que yo entiendo las críticas a los distintos nombramientos en esta materia pueden existir, pero tengo una trayectoria, creo que el Presidente lo dijo”.

“Yo me quedo con otra cosa, yo me quedo con las responsabilidades que una pueda asumir cuando llegan designaciones de este tipo. Lo dije cuando el Presidente me honra con una asignación como esta, yo aquí voy a poner el corazón y la cabeza en hacer la mejor pega posible, así se lo dije ayer a todos los empresarios con los que hablé”, agregó.

Con trabajo en conjunto, dejamos en alto el nombre de Chile en #APEC2022. Avanzamos! https://t.co/58zTMoPTFa — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 20, 2022

"No hay amiguismo"

Ante las primeras críticas surgidas tras el nombramiento, el propio Jefe de Estado en su oportunidad recalcó que “primero yo les pido que vean el currículum de nuestra embajadora de México, tiene todas las competencias para desempeñar de buena manera esa labor”.

“Además, el gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que está extremadamente contento, porque muestra la importancia que le damos a esta designación de cara a nuestro viaje a México en una visita de Estado, y también en el marco de la Alianza por el Pacífico, así que yo me limito a esto”, explicó.

Añadió que “acá no hay nadie en el Gobierno que esté producto de relaciones personales, cada uno está en función de sus méritos profesionales y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante, no por amiguismo”.