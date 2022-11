"No era mi momento": Hombre se salvó de ser impactado por un camión que cayó al lago Llanquihue

24 nov. 2022 - 10:55 hrs.

Emmanuel Moraga, de 38 años, tuvo el día libre el lunes pasado en su trabajo, por lo que aprovechó de ir a buscar a su hijo al colegio en el sector de Frutillar Bajo, en la región de Los Lagos.

Al llegar un poco antes de lo pensando, el hombre, que además es empresario, decidió "hacer la hora", así que cruzó la avenida Phillipi y se ubicó en la orilla del lago Llanquihue. En ese instante, y al ver que el día estaba soleado, comenzó a realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

"Mira, está bonito el día. Está despejado", fueron las palabras de Moraga, quien le hablaba a sus amigos que observaban las imágenes en directo.

La repentina caída de un camión al lago

Lo que no tenía contemplado el hombre es que, en medio de su transmisión, un camión apareciera y cayera al lago. Esto provocó su reacción inmediata: "¡Lo que acabo de grabar! No te lo puedo creer. Gracias a Dios no me senté ahí", expresó.

Tras este episodio, Moraga, aún consternado, dijo que finalizaría la transmisión para ir a verificar el estado de salud del conductor del vehículo. En este sentido, más tarde se informó que no hubo lesionados por este hecho.

"No era mi momento"

En conversación con LUN, el testigo de este acontecimiento explicó que "el chofer no tocó la bocina, nada. Recién vi el camión cuando entró al lago".

El empresario dejó en claro que "estaba a solo tres metros de donde pasó (el camión), así de cerca. Yo soy teólogo, soy muy creyente. No era mi momento. Igual, no le tomé tanto el peso de decir que estuve a punto de morirme, porque siento que igual antes tomé la precaución de sentarme más lejos".

Moraga, al mismo tiempo, recalcó que "cuando crucé la calle me iba a sentar en el sector por donde pasó el camión, pero me acordé que el mes pasado un camión tolva con cemento también pasó de largo".

LUN

Los accidentes en el lugar

Al ser consultado acerca de la razón por la cual ha habido accidentes anteriormente en ese sector, el hombre detalló que esa zona por donde venía el camión "tiene una pendiente muy pronunciada".

Por último, reveló que, en ese instante, el chofer le comentó que "al camión se le acabó el aire, porque son frenos de aire. Entonces no pudo frenar y siguió de largo. Después el camión salió solo. El chofer retrocedió y lo dejó en la arena, pero después tuvo que sacarlo otro camión porque no pudo retirarlo de la arena a la calle".