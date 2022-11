Exarquero de Colo Colo explica cómo comprar propiedades en Miami: "Te financian hasta el 70%"

16 nov. 2022 - 10:30 hrs.

Mientras analiza su futuro en el fútbol, el arquero Ignacio González se dedica a su empresa inmobiliaria. Su último proyecto consiste en asesorar a chilenos y chilenas que deseen comprar un departamento en Miami, Estados Unidos, destino que cada vez reúne más interés entre los inversionistas.

Hasta allá viajó para disfrutar de sus vacaciones y, de paso, reunirse con Paola Centoncio, experta inmobiliaria que le está entregando orientación para invertir en viviendas y así cumplir su propósito.

El futbolista formado en Colo Colo tiene los conocimientos, pues estudió Ingeniería Comercial y admite que ha sabido capitalizar lo que el deporte le ha entregado todos estos años. Asimismo, reconoce que comprar una propiedad en ese paradisiaco destino no es tan diferente a lo que ocurre en Chile.

González y su camino para convertirse en asesor inmobiliario

El exportero de Deportes Antofagasta, equipo que en 2023 jugará en la Primera B, cuenta en LUN que "mucha gente me pregunta cómo lo he hecho y las dificultades que he tenido en el mundo inmobiliario. De repente hago 'lives' o subo videos sobre cómo hacer inversiones, con las cosas buenas o malas".

"Yo tengo propiedades en Miami; entonces, gracias a Dios, he sabido capitalizar todo lo que me ha dejado el fútbol. Uno sabe que a los futbolistas les cuesta conseguir financiamiento por el riesgo y la corta duración de la carrera, pero con el correr de los años se pueden hacer cosas, con orden y planificación", asegura Ignacio.

Financiamiento de hasta el 70% de una vivienda en Estados Unidos

Tras su reunión con la asesora chilena, el arquero entrega detalles sobre lo que se necesita para comprar una propiedad en tierra norteamericana: "En Estados Unidos te financian hasta el 70% de la vivienda. Hay mucha gente que está sobreendeudada y no le prestan dinero, entonces se le abre una oportunidad en Estados Unidos".

Al respecto, declara que se necesita un 30% de pie para invertir y que las propiedades no son tan caras "como uno pudiera pensar. Los precios son muy parecidos a Chile (...) Las propiedades son más grandes que en Santiago. Hay de todos los precios, pero se mueve harto el segmento de 250.000 dólares hacia arriba", detalla.

Si tengo deudas en Chile, ¿puedo comprar vivienda en Estados Unidos?

Contrario a lo que se pueda creer, Ignacio asegura que sí se puede: "Yo lo hice. Tengo la limitante de ser deportista y cuesta que me presten plata, porque los contratos son cortos (los de futbolistas), pero se me abrió una oportunidad en Estados Unidos".

Paola Centoncio entrega más detalles sobre lo que se necesita para conseguir un crédito hipotecario en aquel país. Según dice, los requisitos básicos son tener:

Pasaporte y visa vigentes.

Un recibo de agua, luz o teléfono para acreditar nombre y dirección.

Carta de referencia del empleador en Chile.

Referencia bancaria.

Tres últimos meses del estado bancario.

Estado de cuenta de tarjeta de crédito.

"Se puede comprar con deuda porque no hay manera de que el americano verifique tus datos", comenta Paola, agregando que "el americano confía y todavía tiene una buena visión de Chile. Los chilenos tienen muchas facilidades para conseguir financiamiento en Estados Unidos de hasta el 70%, con una documentación muy básica. Pero hay que tener el 30% inicial".

