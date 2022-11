Premios robados y el no pago a cantante en un bingo: Nuevas pistas del triple homicidio en La Florida

15 nov. 2022 - 23:22 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes han surgido sobre la balacera ocurrida hace poco más de una semana en La Florida. Entre ellos, habría un bingo con premios presuntamente robados y un reggaetonero al cual no se le pagó por el show realizado en el mismo evento.

Al respecto, este martes la máxima autoridad de esa municipalidad, Rodolfo Carter, presentó una querella por amenazas que él y otros trabajadores de La Florida habrían sufrido y que estarían vinculadas al delito.

Carter indicó a los medios de comunicación algunos antecedentes que podrían explicar el origen del hecho a poco más de una semana de haber ocurrido y que cobró la vida de tres personas.

¿Qué dijo el alcalde Rodolfo Carter?

En la instancia, el alcalde precisó que "nosotros entregamos antecedentes de un bingo que se produjo en días anteriores (a la balacera), en donde habría presencia de artículos provenientes de un asalto"

"En el contexto de ese bingo, se habría contratado a un reggaetonero, al cual no se le habría pagado y esto habría provocado un conflicto", añadió.

La acción legal encabezada por el edil se da a propósito de intimidaciones que sufrieron funcionarios municipales este martes por un desconocido que se bajó de un vehículo, amenazando a los trabajadores que realizaban mejoras en la vía pública en el mismo lugar donde ocurrió la balacera.

A propósito de esa situación, Carter confirmó que un desconocido "profirió insultos contra los funcionarios municipales, amenazándolos de muerte, también respecto de mí como alcalde, que nos iban a matar. Nosotros no creemos en las amenazas, no les tenemos ningún miedo, no nos vamos a ir.

"Pero es fundamental que cualquier persona que tenga información de estas amenazas, nos haga llegar esta información", remarcó.

Llamado a denunciar

Precisamente el Gobierno, durante este mismo martes 15 de noviembre, presentó un número para que la ciudadanía pueda denunciar de manera anónima, con el fin de salvaguardar por la seguridad de quienes entreguen información.

Ahora habrá que esperar para saber si, con el pasar de los días, la Justicia da con los responsables del homicidio múltiple y si hay relación entre las amenazas al alcalde Carter y los funcionarios municipales.

