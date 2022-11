Reforma de pensiones: Gobierno ingresa el proyecto al Congreso

07 nov. 2022 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encabezaron un encuentro con vecinos de Pudahuel en el Centro Cultural Siglo XXI, donde dieron a conocer los alcances de la reforma previsional.

En ese contexto, se confirmó que el proyecto ya fue ingresado este mismo lunes al Congreso y se adelantó que el martes se realizará la primera sesión para su discusión.

¿Qué dijo la ministra?

"El proyecto va a ser presentado y acompañado de todo el cumplimiento reglamentario legal vigente, por lo tanto, va a llevar el informe financiero, así como el informe regulatorio, que así se denomina actualmente el informe de productividad", consignó Jara poco antes de que se ingresara el proyecto.

La titular del Trabajo apuntó a "la necesidad de dejar de poner solamente en los hombros de los trabajadores la obligación de cotizar y llevarnos un poco a lo que es más promedio, lo que existe en el resto del mundo, y no este extremo que hay en Chile, donde los trabajadores son solamente quienes soportan la cotización".

Además, la secretaria de Estado subrayó que el proyecto contiene incentivos a la formalización: "El seguro social reconoce, en función de los años cotizados, montos de garantías mínimas para las pensiones futuras".

Gradualidad

"Y en segundo lugar, la cotización del empleador se va a aplicar con toda la gradualidad que se ha propuesto, no solamente por parte del Gobierno del Presidente Boric, sino también que ha sido recogida en las propuestas de los dos presidentes anteriores que lo precedieron", recalcó.

Acuerdo parlamentario

Frente al debate en el Parlamento, Jara aseveró que buscan "tener prontamente un buen acuerdo que surja del debate en el cual los parlamentarios puedan enriquecer el proyecto".

Sin embargo, acusó que "hay algunos que siguen defendiendo posiciones más extremas, como el poder de las APF y sistemas que ya han fracaso en nuestro país, que han pagado las bajas pensiones que hoy día tenemos. Pero también sabemos que hay una gran mayoría de todos los sectores políticos que sabe que es urgente mejorar las pensiones, y seguramente con diálogo vamos a encontrar prontamente un acuerdo".

En esa línea, se refirió a las cartas que algunas AFP han enviado a sus afiliados, advirtiendo que "se motiva a consecuencia de que, efectivamente, la propuesta de reforma a las pensiones lo que hace es terminar con el negocio que han tenido durante todo este tiempo a costa de los pensionados y de los cotizantes chilenos".

"Su carta levanta algunos elementos que no son del todo correctos, por ejemplo, que no habría herencia, y la verdad es que el proyecto de ley sí contempla el derecho a la herencia. Pero la omisión principal de su carta es que no hacen ninguna referencia a cómo se deben mejorar las pensiones en Chile, así que cada quien podrá sacar sus propias conclusiones de qué es lo que les está preocupando a las AFP hoy día", criticó.

