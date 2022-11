Ministra Vallejo defendió reforma previsional: "El Estado sostiene gran parte de las pensiones, no las AFP"

07 nov. 2022 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la reforma previsional que será ingresada este lunes al Congreso, asegurando que las actuales pensiones se sostienen gracias al aporte del Estado.

¿Qué dijo la ministra?

"La reforma previsional es impecable desde el punto de vista técnico, es una reforma que está diseñada para generar un aumento inmediato de las pensiones y sobre todo para las mujeres, aumento que no se había visto a lo largo de la historia", señaló la secretaria de Estado durante su vocería.

A propósito de la discusión de la cotización adicional del 6%, hizo un llamado a comparar los aportes que reciben los afiliados para sus pensiones: "Vean su planilla, que se metan a su AFP y revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen -que es la pensión que administra la AFP- y contrástenlo con lo que aporta el Estado".

En ese aspecto, manifestó: "Los que critican y no confían en el Estado, bueno, el Estado es el que sostiene gran parte y la gran mayoría de las pensiones de nuestro país, no las AFP, no el sistema privado. La capitalización individual no da garantías de buenas pensiones y tenemos más tres décadas para demostrarlo".

"Necesitamos salir de ese extremo"

La ministra manifestó que "necesitamos salir de ese extremo y eso es lo que queremos conversar en el congreso. No puede ser que con la experiencia que tenemos en Chile y el ejemplo del 83% de los países de la OCDE y el aporte que han hecho dos comisiones, queramos llevar el debate hacia atrás, más al extremo de lo que tenemos".

Posteriormente, afirmó que es importante comprender que para aumentar las pensiones se necesita "el aporte del Estado con los impuestos generales, que es la PGU; el aporte que hacen los trabajadores de sus cotizaciones; y el aporte de los empleadores".

"El aporte de los empleadores es la lógica de la seguridad social, porque no podemos decirles a nuestros pensionados 'sigan rascándose con sus propias uñas', no se sostiene el sistema así y no van a conseguir nunca mejores pensiones", finalizó.

Baja aprobación del Gobierno

En la ocasión, la ministra Vallejo fue consultada sobre la baja aprobación del Presidente Gabriel Boric, según la última encuesta Cadem, y cuáles son las medidas que pretenden implementar para remediar esto.

"Mejorar gestión política, programática y comunicacional, porque esto se trata de mejorar el trabajo y la gestión de gobierno con los sectores que están en la misma línea que nosotros, de avanzar en cambios sustantivos", respondió Vallejo.

Por ese motivo, explicó, se llevó a cabo el encuentro oficialista ayer en Viña del Mar: "Por la importancia que tienen los partidos y los parlamentarios, que son quienes legislan. Por eso vamos a tener encuentros con los alcaldes y hemos sostenido encuentros con los gobernadores".

Finalmente, reiteró la idea de comunicar de mejor manera la gestión del Gobierno: "Todavía uno se encuentra en la calle con personas que no sabían que existía el copago cero y que podían hacer uso del sistema público sin pagar absolutamente nada por una operación y que era una política del Presidente Boric".

