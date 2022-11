Boric por críticas de las AFP a reforma previsional: "Están más preocupados de sus negocios que de las pensiones"

07 nov. 2022 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric defendió el proyecto de reforma previsional y criticó la carta de la Asociación de las AFP, en donde mostraron sus reparos a la iniciativa.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

"Era bien interesante su alegato, lo único que no decían es que las pensiones debían de subir. Están más preocupados de sus negocios que de las pensiones de la gente y eso me parece que es preocupante", dijo Boric en entrevista con TVN.

"Acá los chilenos por demasiado tiempo han trabajado toda una vida y soportado pensiones de miseria y yo creo que es nuestro deber mejorar eso", prosiguió el Mandatario.

Luego, aseguró que hoy en Chile tenemos "un sistema extremo, que no existe en casi ninguna parte del mundo, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. En donde yo me imagino que todos estamos de acuerdo en que no está entregando pensiones dignas".

Posteriormente, se refirió a las críticas que las AFP también hicieron en el pasado sobre las pensiones de las mujeres: "La Asociación de las AFP (dijeron que las mujeres) tienen lagunas porque no han trabajado. A las mujeres que están en la casa, ¿ustedes no trabajan en la casa? En Chile no se reconoce el trabajo no remunerado y es esencial".

En esa línea, defendió el proyecto de reforma previsional, señalando que esta significa "un aporte sustantivo para las personas en base a su ahorro y, por sobre eso, estamos aumentando las cotizaciones del empleado a cargo del empleador en un 6%, y creando un fondo colectivo que distribuya de mejor manera estos ahorros".

¿Qué dijo la ministra Jara?

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también se refirió a las críticas sobre la reforma que la AFP Cuprum envió en una carta a sus afiliados.

"La carta que algunas AFP han enviado a sus afiliados, se motiva a consecuencia de que, efectivamente, la propuesta de reforma a las pensiones lo que hace es terminar con el negocio que han tenido todo este tiempo a costa de los pensionados y de los cotizantes chilenos", expuso la secretaria de Estado.

Además, afirmó que la misiva "levanta algunos elementos que no son del todo correctos, como que no habría herencia, y la verdad es que el proyecto sí contempla el proyecto a la herencia.

"Pero la omisión principal de su carta es que no hace ninguna referencia a cómo se deben mejorar las pensiones en Chile. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones de qué es lo que le está preocupando a las AFP hoy en día", finalizó.

Todo sobre Reforma Pensiones