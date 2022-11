Presidente Boric defendió a Javier Velasco: "El embajador de España no está por ser mi amigo"

07 nov. 2022 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric aseguró que "no hay nadie en el Gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad" y respaldó al cuestionado embajador de Chile en España, Javier Velasco, quien se vio envuelto en algunas polémicas en el mes de septiembre.

¿Qué dijo el Presidente?

En entrevista al matinal de TVN, Boric fue consultado por las acusaciones de la oposición por los personeros que ocupan cargos públicos en el Estado y que tienen algún tipo de lazo con el Mandatario.

Ante ello, el Presidente respondió que "no hay nadie que esté hoy día dentro del Estado que no tenga las competencias para estar, y que esté por motivo de ser amigo de alguien. Además, yo no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos".

"Lo que puedo asegurar es que, en el Estado, la gente que nosotros hemos contratado, está por motivo de idoneidad profesional", añadió.

Embajador Javier Velasco

Entonces fue consultado por el caso de Velasco, quien estuvo en la palestra luego de que comenzara a circular una fotografía suya al interior de un vehículo, junto a las piernas desnudas de una mujer.

Boric aseguró que "el embajador en España es abogado con un magister en una universidad de prestigio en Estados Unidos, que trabajó durante varios años en el servicio público. Y, durante toda la historia de las relaciones internacionales, hay embajadas que son políticas".

"España es un país particularmente importante con el cual tenemos relaciones (...) La gran mayoría de las embajadas son de funcionarios de carrera, y hay algunas que son embajadas políticas", aclaró.

En esa línea, insistió en que "el embajador de España no está por ser mi amigo. (...) Está por sus competencias profesionales".

"Y yo invito a los medios de comunicación, que le pregunten, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, qué opinión tiene del actual embajador de Chile en España", declaró el Mandatario.

Asimismo, continuó señalando: "Que le pregunten a los representantes en el Parlamento de España, qué opinión tienen del embajador de Chile en España. Yo les aseguro que van a tener una opinión impecable", sentenció la máxima autoridad del país.

Todo sobre Gobierno