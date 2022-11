Alcalde de Coyhaique organiza un bingo para pagar el sueldo a los profesores: "No tenemos más salida"

04 nov. 2022 - 11:46 hrs.

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, expuso el déficit educacional que existe al día de hoy en el municipio y que lo ha llevado a tomar una severa medida para poder pagar el sueldo de los profesores de la zona.

La máxima autoridad comunal, en conversación con Emol, recalcó que está organizando un bingo y apunta al Gobierno, ya que, según su relato, no le ha dado ninguna solución al respecto.

Gatica sostiene que esta situación tiene un componente mixto, que se explica principalmente por la ley de Planta Docente y problemas con los gastos operacionales, como por ejemplo, la calefacción en los establecimientos y el aumento en las licencias médicas.

¿Cuándo comenzó el déficit?

En primera instancia, el alcalde indicó que "desde antes que nosotros llegáramos siempre hubo un déficit, pero que podía soslayarse a través de sacar la plata del fondo común municipal, de dejar de hacer algunas acciones sociales y poder colocarla en educación".

"Nosotros igual lo hicimos, pero lo podemos hacer hasta noviembre, pero en diciembre no tenemos los recursos para poder pagar los sueldos que significa la educación, el déficit y eso nos tiene sumamente complicados", sostuvo.

Al mismo tiempo, el edil afirmó que "los costos nos significa mensualmente $1.150 millones y los ingresos que nos llegan por concepto de la educación municipal son $900 millones. Todos los meses nosotros tenemos que sacar $250 millones del fondo común municipal para poder llevarlo a educación y salvar este incendio".

"Estamos planeando un bingo"

El edil continuó con su relato y detalló que, para hacer frente a este hecho, como administración "hemos reducido cuentas de problemas súper graves, temas sociales... porque el presupuesto municipal es uno solo, entonces para poder sacar plata hay que hacerlo de algunas acciones, proyectos o acciones que teníamos proyectadas para el año y las tuvimos que dejar de hacer para sacarla y llevarla a educación".

Asimismo, aclaró que el ministro de Educación prometió apoyo con el adelanto de la subvención a través de los bonos incentivo al retiro, pero que esto aún no se ha cumplido. En tanto, recalcó que habría remanentes de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y un eventual cambio en la fórmula de la subvención, lo que, según Gatica, tampoco se ha implementado.

"No tenemos más salida. Hemos hablado con todos, hemos tratado de poder buscar recursos, hemos ido desde el gobierno regional, hemos ido a la Subdere, hemos ido a todos lados a tratar de ir tomando algunos recursos de otros lados, pero ya no podemos y no sabemos que más hacer", dijo.

Por último, manifestó que "estamos organizando, planeando un bingo, una acción que pueda hablar de recursos. Estamos hoy día consiguiéndonos premios, buscando a empresas a todos lados, dentro de las mismas gestiones que podemos hacer es buscar premios para levantar el bingo".