Encuesta Criteria: Desaprobación a Boric llegó a 57%, la más alta de su gestión

04 nov. 2022 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una caída de siete puntos en la aprobación del Presidente Gabriel Boric registró la encuesta Criteria correspondiente al mes de octubre. Quedó en un 31%, la más baja de su gestión.

Asimismo, la desaprobación de Boric subió siete puntos respecto a septiembre para llegar al 57%, la más alta desde que el Mandatario asumió el 11 de marzo. En la misma línea, la desaprobación del Gobierno subió nueve puntos y llegó al 62%.

La muestra de la encuesta

El sondeo consideró una muestra de 1.000 casos, siendo su grupo objetivo mujeres y hombres de más de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD y residentes en todo el país.

Situación económica del país

Respecto a la situación económica del país, un 59% de los encuestados la considera mala, un 40% regular y sólo un 1% buena. A nivel personal, la situación fue definida como regular para el 53%, mala por el 39% y buena por el 10%.

Además, un 26% declaró que sus ingresos no le permiten cubrir sus gastos básicos, rompiendo la tendencia a la baja que se había observado en los últimos meses. Mientras, un 45% dice que sus ganancias no le permiten pagar las deudas y un 83% dice que no le permiten ahorrar.

Combate a la delincuencia

Al preguntar por las principales urgencias que tiene hoy la ciudadanía, el combate a la delincuencia y el narcotráfico subió cinco puntos y quedó en 47%, liderando las preferencias. Le sigue la inflación (28%) y el control migratorio (27%).

Por otro lado, si en 2020 un 53% estimaba que Carabineros incitaba a la violencia en las manifestaciones, dicha cifra bajó a un 28%. En tanto, un 31% cree que personal de la institución participa en los desmanes callejeros como infiltrados.

Proceso constituyente

En relación al momento constituyente, un 72% se decanta por definir un mecanismo para elaborar una Nueva Constitución y solo un 28% está por mantener la Carta Fundamental de 1980. La mayoría se inclina por dejar la redacción en manos Comité de Expertos (67%), por sobre una nueva Convención (25%) y el Congreso (8%).

Un 73% está a favor de que un nuevo órgano redactor tenga paridad y solo un 42% mantendría escaños reservados para pueblos originarios.

