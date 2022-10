"Pensaban que estaba endemoniado": Mujer denuncia a pastor por rezar mientras su padre sufría accidente cerebrovascular

25 oct. 2022 - 20:45 hrs.

"Lo dieron de alta el día de ayer pero con hospitalización domiciliaria", reveló Gissele Carvajal, hija de un hombre que durante la semana pasada sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó con secuelas.

El afectado, que trabaja en un templo, comenzó a presentar problemas de salud, al parecer, en la mañana del miércoles 19 de octubre. A partir de allí, un pastor, en lugar de asistirlo y llevarlo a un hospital, habría procedido a rezar, por lo que la víctima estuvo alrededor de siete horas sin recibir atención médica.

La hija del paciente, según su versión, indicó que esta presunta negligencia se produjo porque el acusado, que estaba acompañado por otro pastor, pensó que estaba "endemoniado" y no enfermo, lo que lo llevó a orar y no reportar el episodio.

"Lo único que quería era que lo llevaran a un hospital"

Gissele Carvajal, en conversación con el matinal de Chilevisión, detalló que "ellos (los pastores) pensaron que mi papá estaba endemoniado y que había cometido pecado. Por eso no lo llevaron de urgencia al hospital".

Al enterarse de esta situación, la mujer comentó "yo le preguntaba (al acusado) y le decía que me diera una explicación de porqué no reaccionó".

"Ellos pensaron que mi padre estaba en pecado o que estaba endemoniado, por eso trataron de orar por él... Ellos querían orar porque pensaban que mi papá estaba endemoniado y que había cometido un pecado, porque mi papá, como muy creyente, yo creo que perdió la noción y pedía perdón al Señor", sostuvo.

En esta línea, remarcó que "entonces, ellos, a lo mejor, habrán pensado 'este hombre cometió pecado o hizo algo malo' y comenzaron a orar. Como no pudieron en su casa, después lo llevaron a otra comuna... hasta San Ramón, donde un pastor terapeuta".

Carvajal, incluso, relató que pasaron las horas y, en vez de finalmente llevarlo a urgencias, optaron por darle comida: "Él lo único que quería era que lo llevaran a un hospital, pero no podía expresarlo", dijo.

"Confío en que se va a sanar"

Respecto a la salud de su padre, Gissele manifestó que "confío en Dios y que se va a sanar. Yo le doy tantas gracias al Señor porque he visto casos así y por todas las horas que mi padre anduvo por todo Santiago, yo le doy gracias a Dios porque no se murió y no está en coma".

"Tengo tanta pena y rabia porque por hombres así como ellos dejan a todo el mundo evangélico mal. No todos somos iguales a ellos, no todos pensamos igual que ellos... Hombres así no se merecen ser llamados pastores", agregó.