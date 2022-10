18 oct. 2022 - 20:06 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario Leonardo Farkas se refirió a la donación de su mansión, ubicada en el barrio Lo Curro de Vitacura, a la organización Desafío Levantemos Chile.

A través de un comunicado aseguró que se trata de la donación de mayor magnitud que ha realizado y aclaró que no busca rebajar sus impuestos con esta acción.

¿Qué dijo Farkas?

"Esta es, hasta ahora, la donación más grande que he hecho", aseguró el empresario en sus redes sociales.

"Mis rabinos me enseñaron, y siempre dije, que lo que tengo no es mío, soy simplemente un administrador de Dios", continuó.

En ese sentido, aseveró que "tengo más de lo que necesito, mientras muchos no tienen lo mínimo".

"No tengo nada que rebajar de impuesto"

Además, Farkas aclaró: "(Para los mal pensados de siempre) salí de Chile y cerré todas mis empresas en el año 2013".

"No he tenido ingresos en Chile desde hace casi una década, por lo que no tengo nada que rebajar de impuestos con esta donación", aseveró.

"Casas para familias necesitadas"

Además, expuso que "la casa está tasada en más de 7.000 millones de pesos (200.000 UF). En ella invertí más que eso y le puse mucho cariño en cada rincón. Espero que con la venta, puedan construir muchísimas casas para las familias necesitadas".

"No le pedí a la Fundación poner mi nombre en lo que se construya", aseguró.

"Conozco la valiosa gestión y he ayudado desde hace muchos años a Desafío Levantemos Chile. Es más, doné dinero para el proyecto de Juan Fernández y por cosas del destino decidí no ir en el avión donde perdió la vida su fundador, Felipe Cubillos, y el gran Felipe Camiroaga, y otros extraordinarios hombres y mujeres de Chile", añadió.

Finalmente expresó que "nuestro país está pasando ¡muy! malos momentos, pero otra cosa que aprendí de la Biblia es 'nunca perder la fe'".

La casa

La mansión tiene cinco dormitorios, dos escritorios, dos salas de estar, gimnasio, sala de cine, gran piscina interior y temperada y 3 dormitorios de servicio con 3 baños.

Además, en el exterior tiene una cancha de tenis, una cancha de raquetball, camarines, baño turco, cava, aproximadamente 25 estacionamientos descubiertos y 6 techados.

Entre los muebles destaca una réplica del escritorio del expresidente de EEUU Ronald Reagan, entre otros artículos de valor.

Construcción de 150 viviendas

La idea de Desafío Levantemos Chile es vender la casa para construir cerca de 150 viviendas con tecnología sustentable y amobladas. Estavilla sería bautizada como "Leonardo Farkas", y contaría con una sede social, paisajismo y ciclovías.

Mientras llega algún interesado para comprar la vivienda, desde la organización analizan dónde levantarán esta villa, estando entre las opciones la región de La Araucanía.