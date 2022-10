Pan, pastas y arroz al alza: Advierten encarecimiento de materias primas

17 oct. 2022 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

Por distintos factores políticos y económicos, pequeños empresarios han advertido que los principales alimentos de los hogares chilenos, como el pan, las pastas y el arroz, han sufrido un alza en sus precios en el último año, debido a un encarecimiento de las materias primas, como la harina

De acuerdo a algunas estimaciones, esta última actualmente puede llegar a costar $1.800 el kilo, mientras que el kilo de pan asciende a un valor de $2 mil.

La situación económica a nivel mundial, la guerra de Rusia y Ucrania, así cómo también la inflación que afecta a nuestro país, serían los principales motivos de este incremento en los precios.

¿Qué dicen los panaderos?

Esteban González, vicepresidente de la asociación ChilePan, aseguró que "la tendencia ha sido al alza, significativa. Y la gente lo ha notado en los últimos dos o tres años, que podríamos decir que casi ha subido el doble".

"Los panaderos también sufrimos con esta alza, no es fácil, porque tenemos que poner la cara para traspasar a nuestros clientes la mala noticia y, por otro lado, tenemos que seguir operando", añadió.

Luis Ponce, administrador del restaurante "Da Noi", comentó que "la harina subió mucho en el último año y medio. Durante la pandemia hubo quiebre de stock varias veces y los precios han subido de una manera increíble".

A modo de ejemplo, afirmó que "en marzo de 2021, el saco de 25 kilos costaba 14 mil pesos, pero en marzo de 2022 el mismo saco costaba 19 mil pesos, y ahora en la última compra de la misma harina está a 25 mil pesos el saco".

Por su parte, Marcela Picozzi, administradora de la pastelería "La Tranquera", manifestó que intentan "no subir tan seguidos los precios para no afectar a la clientela, pero este año se vio con más fuerza la necesidad de subirlos un poco. Al no cambiar la calidad el producto, la gente viene sabiendo lo que va a comprar".

Fortalecer la producción interna

Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, explicó que los factores que han incidido fuertemente en el precio de la harina y, como consecuencia, en el pan y los fideos, guardan relación "con los costos que han aumentado la cadena productiva: el costo de energía, el costo del petróleo, a raíz de que importamos prácticamente el 100% y un dólar alto".

"Una medida muy importante sería un desarrollo de la industria en Chile, fortalecerla aún más de lo que ya se ha desarrollado en el país. Que podamos tener un gran abastecimiento interno, y que comparativamente los costos sean menores a la importancia y eso nos va a convenir a todos los chilenos", aclaró.