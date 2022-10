Mauricio Morales y Cadem: "Si el Gobierno se resiste a restituir el estado de derecho, mejor se dedica a otra cosa"

16 oct. 2022 - 20:40 hrs.

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó los resultados de la Encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo, señalado que "si el Gobierno se resiste a restituir el estado de derecho, mejor se dedica a otra cosa".

¿Qué dijo?

El gobierno está en su peor momento, registrando solo un 27% de aprobación y un peligroso 65% de desaprobación, según la última encuesta Cadem.

Las causas son cuatro. Primero, la fuerte derrota en el plebiscito, siendo el gobierno un agente activo en favor del Apruebo. Segundo, la crisis económica que persistirá al menos hasta 2023. Tercero, una crisis de orden público totalmente fuera de control. Cuarto, un gabinete que aún no da respuestas concretas a los asuntos urgentes. Parte de ese gabinete no sabe distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es la crisis de orden público y lo importante, cómo no reconocerlo, es el proceso constitucional, pero los gobiernos están mandatados para transitar de manera simultánea por ambas dimensiones, y claramente el gobierno se siente más cómodo afrontando los temas importantes, pero no los temas o asuntos urgentes.

Estos bajos niveles de aprobación conviven con una deteriorada imagen de la revuelta social de octubre de 2019. Los chilenos creen que previo a la revuelta el país estaba mucho mejor, y que transcurridos tres años, cerca de las tres cuartas partes del país cree que estamos peor en delincuencia, orden público y situación económica.

Es un panorama desolador desde todo punto de vista, lo que se debiese traducir en una reingeniería gubernamental que implique pasar del discurso a los hechos concretos. Solo mediante esta reingeniería se podrá revertir la sensación de miedo, desesperanza y cansancio que dice presentar el 72% de los chilenos.

Adicionalmente, hay mayor apoyo popular para algo obvio y que es connatural a un estado: Aplicar el uso legítimo de la fuerza.

La ciudadanía justifica el uso de la fuerza en un 92% frente a saqueos, 82% frente a barricadas, 78% frente a estudiantes que protagonizan hechos violentos, entre otras. Si el Gobierno se resiste a restituir el estado de derecho, mejor que se dedique a otra cosa. Y restituir el estado de derecho implica usar la fuerza legítima del estado.

Si se renuncia a lo anterior, se renuncia a gobernar. Esto, seguramente, le traerá problemas en la coalición de gobierno, pero por sobre esas disputas está el bien del país. El Presidente Boric deberá tomar una decisión drástica. O salva su gobierno y, como dijo, se irán como perros frente a la delincuencia, o insiste en medidas tibias que de poco servirán, salvo para mantener unida a su coalición.

Todo sobre Cadem