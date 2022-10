Nicolás Cataldo y polémica por tuiteos: "No tengo una opinión crítica del rol que tiene Carabineros"

01 oct. 2022 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, se refirió a los polémicos tuits que significaron su salida del cargo de subsecretario del Interior tan solo un par de horas después de habérsele sido ofrecido por el Presidente Boric en el cambio de gabinete.

¿Qué dijo Cataldo?

En entrevista con La Tercera, al ser consultado sobre los polémicos tuits que causaron revuelo en redes sociales, el subsecretario Cataldo señaló que "no tengo una opinión crítica del rol que tiene Carabineros en la sociedad, al contrario, son muy necesarios y hay que valorar profundamente el papel que juegan día a día en la seguridad pública".

"Las opiniones tenían un marco contextual muy específico y que tenía que ver con algunos hechos de represión que se estaban viviendo en una movilización estudiantil", detalló.

Por otra parte, se refirió a su rápida salida del cargo de subsecretario del Interior, asegurando que "ese episodio lo evalúo, primero, no como algo personal: es parte de la política. No tiene que ver con Nicolás Cataldo en particular, ni mucho menos con los tuits del año 2011, que son cosas que están bien lejos en el tiempo como para atribuirle la definición a eso".

En la misma línea, agregó que "sí hubo hartas presiones, y al final del día, es el Presidente el que toma sus decisiones considerando todos los elementos que él maneja y que nadie más maneja. Desdramatizo mucho lo que pasó. Cuando el Presidente convoca a cumplir roles, uno siempre tiene que estar a disposición. Asumir que es parte del estar a disposición de un proyecto colectivo".

Finalmente, entregó su percepción sobre el rol que debe cumplir el Partido Comunista frente al Gobierno, indicando que este se basa en "continuar contribuyendo con la labor del Presidente Boric, entendiendo que tenemos un marco programático, pero también entendiendo que hay una discusión que la coalición está desarrollando y tiene que ver con cómo continuamos con la implementación de un programa de gobierno en este escenario político post plebiscito".

"La conclusión no es algo que podamos adelantar hoy día, lo que sí sé es que es muy importante que todos los partidos de gobierno, incluyendo al PC, tengan la capacidad de poder hacer una síntesis política muy rápidamente considerando todos estos elementos", sentenció el subsecretario de Desarrollo Regional.

