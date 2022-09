"Me generó daño psicológico": El crudo testimonio de enfermera que fue golpeada con una reja en un Cesfam

26 sept. 2022 - 23:12 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 4 mil denuncias por agresiones de funcionarios de salud se han registrado en los últimos dos años, sufriendo ataques de ira, delincuencia e incluso riñas al interior de recintos asistenciales. Desde el Gobierno, ofrecieron mayor seguridad y así lograr evitar "riesgos" contra los trabajadores.

La presidenta de Confusam, Gabriela Flores, advierte que este fenómeno se vive en gran parte de las comunas del país: "Es lamentable. La gente en algunos lugares trabaja con mucho temor, pero hoy día la necesidad laboral que hay en este país hace que las personas continúen trabajando".

Por ello, señala que funcionarios de la salud están expuestos a hechos de violencia y aquello "está provocando bastantes dificultades en el accionar asistencial que nosotros tenemos".

"Me generó daño psicológico"

El 14 de julio del 2022 se llevó a cabo una jornada de vacunación en el Cesfam Alto Jahuel de la comuna de Buin, región Metropolitana. En ese lugar, una enfermera fue brutalmente agredida.

Sin dar su identidad, entregó su testimonio al equipo de Modus Operandi, relatando el brutal hecho a manos de un hombre que, identificado como Cristián Tapia, es un funcionario público del Poder Judicial.

La mujer relata que se encontraba en la parroquia donde vacunan y que esta persona se acercó "gritando" hacia ellos, ya que le indicaron que debía esperar a reunir tres pacientes para poder abrir un paquete de dosis de vacunas contra el coronavirus.

Por ello, en medio de un ataque de furia, ella dice que el sujeto le dijo que era "insólito que dependa de otras personas para vacunarme", por lo que empieza a grabar a las enfermeras.

"Le empiezo a decir que no nos puede grabar sin nuestro consentimiento. Le pido permiso para cerrar la puerta y cuando me pongo al lado de él me empuja. Ahí le digo a mis compañeras que llamen a Carabineros", asevera.

Con funcionarios policiales en camino, el sujeto enfureció cada vez más. Ahí, el hombre "me empuja, abre la reja y la agarra para tirármela en la cara. Me golpea, yo caigo al suelo y pierdo la consciencia por varios minutos. No recuerdo nada hasta que abrí los ojos".

Lamentablemente, esta agresión "generó mucho más daño psicológico que el golpe. Yo cambié totalmente mi rutina. Yo previo a esto era muy independiente. Hoy en día yo no puedo estar sola, no me puedo quedar en la casa si no hay alguien o no puedo ir a cualquier lado sola".

Las consecuencias continúan: "Tengo dificultad para quedarme dormida. Mi apetito cambió totalmente. Entonces un cambio para mí y para toda mi familia" y añadió que "es una pesadilla constante, porque tengo miedo de volver a trabajar. No me siento tranquila como antes".

Por este episodio, el Municipio en conjunto con el Servicio de Salud, anunciaron una querella en contra del agresor.

"La atención se paraliza"

Sin embargo, más allá de estas agresiones, también son los usuarios los que resultan afectados en estos recintos. La delincuencia también ha llegado, así como se retrata en el SAPU Julio Acuña Pinzón de Lo Espejo.

El pasado 18 de febrero del 2022 un hombre ingresó hasta el recinto, mira a su alrededor y no duda en asaltar a tres usuarios que esperaban por atención.

"Tú vas caminando, te asaltan, te quitan el bolso. Por lo tanto, nada nos sorprende que lleguen a los centros de salud, ajustes de cuentas", señala Gabriela Flores.

Y sobre ajustes de cuentas, también. Posteriormente, el 5 de mayo del 2022, en el SAPU de Lagunillas en la comuna de Coronel, un hombre llega con una herida en la mano por una riña anterior. Sin embargo, la pelea del hombre que sucedió a las afueras, se vuelve a retomar en el lugar, perturbando la tranquilidad de trabajadores y usuarios.

"Es bastante complejo porque se olvidan que nosotros somos un servicio de salud, que estamos para el resguardo y la atención de las personas que van porque necesitan una atención por enfermedad. Cuando ocurren estos hechos de violencia, la atención se paraliza", añade Melissa Cifuentes, directora del Departamento de Salud de Coronel.

Cifras preocupantes

En el año 2021, se registraron 2200 denuncias por agresiones a funcionarios de la salud. Sin embargo, en lo que va del año 2022, esta cifra ya está sobre las 2 mil, lo que podría aumentar en los próximos meses.

"Han aumentado el número de atenciones porque tenemos mayor afluencia de pacientes, pero de todas maneras hemos notado también cierta irritabilidad y problemas de salud mental que hemos visto en los distintos servicios de urgencia donde hemos tenido que hospitalizar pacientes con respecto a salud mental", explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

¿Qué propone el Gobierno?

Por estos hechos, es que desde el Gobierno propusieron una medida que cuenta con la colaboración de la Subsecretaría de la Prevención del Delito.

"Para nosotros esta es una situación de máxima relevancia. Con el fin de abordar esta problemática se firma este convenio de colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito", señala en primera instancia Araos.

Asimismo, agrega que esto tendrá el "objetivo primero de reforzar la seguridad de los establecimientos, de detectar precozmente riesgos que pueden ser evitados, pero también activar respuestas específicas para la contención de los funcionarios agredidos".

Con ello, se ofrecerá apoyo a los trabajadores de salud, como también a los usuarios que puedan resultar afectados por riñas, delincuencia o agresiones en los recintos de asistencia primaria.