Cadem: 50% de los encuestados cree que debe existir un nuevo Plebiscito de Entrada

25 sept. 2022 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 25 de septiembre, la que abordó, entre sus puntos, las consideraciones respecto a si un nuevo proceso constituyente debiese definirse a través de un "Plebiscito de Entrada" o "un gran acuerdo político".

Nuevo plebiscito o partir desde plebiscito de entrada

Frente a la consulta: "¿Usted cree que un nuevo proceso constituyente debiese definirse a través de...?", un 50% manifestó que debiese definirse a través de "un Plebiscito de Entrada que defina si hay que reformar la constitución o hacer una nueva", un 43% que debe definirse a través de "un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del Plebiscito de Entrada original", y un 7% no sabe o no responde.

De la consulta anterior, entre quienes informaron haber votado Apruebo en el Plebiscito de Salida, un 41% respondió que debe definirse a través de "un Plebiscito de Entrada que defina si hay que reformar la constitución o hacer una nueva", mientras que un 57% que debe ser a través de "un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del Plebiscito de Entrada original"

En cuanto a quienes informaron haber votado Rechazo en el Plebiscito de Salida, un 59% de los consultados cree que debe definirse a través de "un Plebiscito de Entrada que defina si hay que reformar la constitución o hacer una nueva", mientras que un 30% que debe ser a través de "un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del Plebiscito de Entrada original".

Acuerdo con nuevo proceso Constituyente

Ante a la interrogante: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva Constitución?", el 69% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 30% está en desacuerdo.

Reformar la actual constitución o nueva propuesta

Frente a la consulta: "Después del resultado del Plebiscito ¿Usted cree que…?", un 50% manifestó creer que "hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución", un 48% que "hay que reformar la actual Constitución en lo que sea necesario", y un 2% no sabe o no responde.

De la consulta anterior, entre quienes informaron haber votado Apruebo en el Plebiscito de Salida, un 20% respondió que cree que "hay que reformar la actual Constitución en lo que sea necesario, mientras que un 80% que "hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución".

En cuanto a quienes informaron haber votado Rechazo en el Plebiscito de Salida, un 72% de los consultados cree que "hay que reformar la actual Constitución en lo que sea necesario", mientras que un 25% que "hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución".

Mecanismo para nuevo proceso

Ante a la interrogante: "¿Cuál de los siguientes mecanismos cree que sería el mejor para un nuevo proceso que permita que Chile tenga una nueva constitución?", el 36% manifestó que debe existir "una convención constituyente 100% electa", mientras que el 58% de los encuestados piensa que esta debe ser "una convención constituyente mixta, 50% electa y 50% un comité de expertos nombrado por el congreso"

Aprobación Presidencial

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 39% aprueba su gestión, un 56% la desaprueba, un 2% no aprueba o desaprueba, y un 3% no sabe o no responde.

Lo anterior, representa un aumento de un 1% en la aprobación presidencial, respecto a la misma consulta realizada el pasado 15 de septiembre, además, una caída de un 1% en la desaprobación respecto a la misma consulta.

Confianza en el Presidente Gabriel Boric

Ante a la interrogante: "En su opinión, ¿el Presidente Gabriel Boric le genera confianza?", el 41% manifestó que "sí", mientras que el 58% de los encuestados declaró que "no".

Cabe destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 704 casos efectivos de un total de 6.192 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 11,4%.

