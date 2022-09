Presidente Gabriel Boric cierra su gira en Estados Unidos: "Hemos dejado en alto el nombre de Chile"

23 sept. 2022 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric puso fin a su visita a Nueva York, Estados Unidos, enmarcada en su participación en la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que "tengo la convicción quehemos dejado en alto el nombre de Chile".

¿Qué dijo el Presidente?

El Mandatario aseguró que "el mensaje central que les quisimos transmitir en representación de todos los chilenos y chilenas a los países del mundo, es que Chile es un país serio, responsable, y convencido de la importancia del multilateralismo".

"Pero además, que para avanzar en más democracia, es necesario responder a las demandas de justicia social, y mayor equidad, que existen en nuestras sociedades. Y ese es un aprendizaje que hemos tenido en el Chile de las últimas décadas, y que creímos importante compartir con los países del resto del mundo", añadió.

Asimismo, afirmó que junto a la delegación chilena dieron a conocer "la situación político-social que vivimos en nuestro país, reafirmar la profunda convicción de que los problemas y las diferencias las resolvemos con más democracia, y no con menos".

"Y esto es un punto no menor, porque la democracia no se puede dar por sentada. Hoy día está amenazada en diferentes rincones del globo, hay gente y hay personas en todas partes que no creen en la importancia de resolver nuestras diferencias, con democracia con respeto, lo qué opina quien piensa distinto", complementó.

Reuniones bilaterales

Posteriormente, Boric mencionó los encuentros que sostuvo con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; con el director del Banco Munidal, David Malpass.

Sobre el encuentro con Malpass, resaltó que "conversamos proyectos específicos con lo que estamos trabajando en particular relativos a cómo afrontar la sequía que vive chile y tener un mejor uso de este recurso tan importante que el agua".

Además, se refirió a sus reuniones con líderes de estado como el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

A ello sumó un "encuentro protocolar" con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y "una reunión que creo fue muy cómplice" con el exmandatario de ese país, Barack Obama. Con este último afirmó que "de seguro vamos a seguir contactados en el futuro para profundizar esta relación".

Compromisos

Consultado sobre compromisos concretos, Boric explicó que "se constituyeron mesas de trabajo para acelerar la inversión extranjera, justamente en materia de hidrógeno verde. Esto lo conversamos en particular con Alemania, con Francia y con la representante de la Unión Europea. Vamos a trabajar en un memorándum que va a permitir facilitar estas inversiones".

Además, detalló que "a propósito de la guerra de Rusia en Ucrania, hay una aceleración de la transición energética que requieren los países de Europa. Y para eso, Chile es muy importante, tanto en el cobre, en el litio, como en el hidrógeno verde, y también en el conocimiento".

En esa línea, advirtió que como delegación transmitieron que "para completar la modernización del acuerdo, que es de todo nuestro interés y que vamos a llegar a buen puerto este año con la Unión Europea, es importante que se acojan las cláusulas que ha estado poniendo nuestro país para resguardar los intereses de nuestra República en este acuerdo de modernización".

Finalmente, informó sobre el encuentro con los Presidentes Macron y Sánchez: "Con Francia y España tenemos valores compartidos, recuerden que el Presidente Macron en segunda vuelta se enfrentó a Marine Le Pen. Por lo tanto, hay desafíos que ahí compartimos, que son experiencias muy importantes, y queremos profundizar la democracia".

