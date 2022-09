Exgeneral Paiva asegura que se "tomaron medidas de resguardo" para prevenir hackeo de correos del EMCO

23 sept. 2022 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El exgeneral Guillermo Paiva, quien presentó su renuncia al cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto luego del hackeo a los correos electrónicos del organismo de las Fuerzas Armadas, señaló que se "tomaron medidas de resguardo" para prevenir un ataque informático.

¿Qué dijo el exgeneral?

En entrevista con La Segunda, al ser consultado por sobre como se gestó su renuncia, el exgeneral Paiva señaló que "me llamaron de la Comandancia en Jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia".

Además, subrayó que su "renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando", y rechazó referirse a si realizó algún tipo de advertencia a su superior del Ministerio de Defensa respecto a la existencia de un riesgo en esta materia.

Por otro lado, sí aseguró que a fin de prevenir este problema "se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo", y respecto al por qué de igual forma se concretó el hackeo, indicó que "no tengo mayores antecedentes, porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso de los hackers".

Finalmente, manifestó que tras su renuncia "me voy completamente tranquilo, me voy con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante".

"Yo siempre he tenido el apoyo de mis subalternos. Para mí con eso es suficiente", cerró Paiva.

