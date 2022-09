Ministra Vallejo y declaraciones de embajador de Chile en España: "Es indesmentible que la desigualdad sigue en el país"

21 sept. 2022 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó ante las criticadas declaraciones del embajador de Chile en España, Javier Velasco, sobre los años que gobernó la exConcertación y la centroderecha.

En específico, el representante del país responsabilizó del estallido social de 2019 a los "30 años de políticas que profundizaron la desigualdad".

¿Qué dijo Vallejo?

"A veces se arman polémicas de frases que no han sido suficientemente comparadas con las declaraciones propias del Presidente de la República", señaló la ministra.

En ese sentido, sostuvo que en esos 30 años "si bien podemos reconocer las políticas sociales en distintos planos, el combate a la pobreza, el crecimiento económico, es indesmentible, y por eso estamos donde estamos, que la desigualdad sigue vigente en nuestro país producto de un modelo de desarrollo que ha permitido y facilitado la concentración de la riqueza".

"Por eso estamos legislando una reforma tributaria, por eso tenemos compromisos con los derechos previsionales, los derechos en salud, porque es parte de la política de redistribución de la riqueza, que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa en el marco de vivir dignamente", agregó.

"Nuestra política tiene que ver con enfrentar la desigualdad"

Vallejo aseveró que "más allá de la declaración del embajador, nuestra política tiene que ver con esto, con cómo enfrentamos la desigualdad, cómo nivelamos hacia arriba, distribuimos mejor la riqueza y nos hacemos cargo de los derechos sociales de todos y todas".

Al ser consultada si existía un "reproche" a las palabras del embajador, contestó: "Me parece que son legítimas, esto es una democracia y podemos tener conversaciones, puntos de vista distintos y si de la oposición hay críticas y de un sector oficialista también, es totalmente legítimo y conversable".

Sin embargo, precisó que "es importante quedarnos con lo relevante que marca en la agenda internacional y la propia agenda que le da sentido a nuestro programa de Gobierno la necesidad del combate a la desigualdad, porque como lo ha dicho el Presidente no podemos pasar de la frase 'no lo vimos venir' a 'aquí no pasó nada'".

Visita de Boric a Estados Unidos

La vocera también se refirió a la visita del Presidente Gabriel Boric a Estados Unidos, destacando que "todos los países, grandes y pequeños, son necesarios para este trabajo que tenemos que desplegar, multilateral, coordinado, para enfrentar los problemas que son propios de las naciones".

En ese sentido, indicó que para solucionar las problemáticas mundiales "se requiere la voluntad y la acción dentro de los países, pero también de la coordinación entre los países y las instituciones internacionales. Sólo de esa manera, entendiéndonos como un todo, podremos avanzar en mejores condiciones de vida para nuestra humanidad completa".

Ataques al Presidente

La ministra también apuntó a los "ataques a la figura presidencial", precisando que "toda manifestación es legítima, pero siempre y cuando sea en el marco del respeto y libre de amenazas".

En ese sentido llamó a "respetar nuestra institución y particularmente la figura presidencial, porque vemos que ha sido sistemático y reiterado el intento por socavar, a atacar directamente la figura presidencial. Y dejemos aparte lo que son las manifestaciones sociales, legítimas, la libertad de expresión, etcétera, pero cuando nos enfrentamos a ataques, a agresiones hacia una institución presidencial, creemos que es importante defenderlas y protegerlas".

Además, aclaró que esto "no tiene nada que ver con las pifias" ocurridas en la Parada Militar y que se refiere a "agresiones dirigidas".

Proceso constituyente

Respecto a las negociaciones por el proceso constituyente, aseveró que "nuestro Gobierno no es prescindente en esta materia, somos colegisladores. Pero también, nuestra voluntad es acompañar y facilitar el diálogo, nunca ha sido ni será pautearlo. Por su puesto que el Gobierno tiene opiniones, pero es muy distinto imponer ciertos órdenes, márgenes y contenidos".

Vallejo aseveró la importancia de entregar "certidumbre en las políticas públicas", asegurando que "una de las políticas más importantes de este último tiempo es la discusión constitucional, y cómo se va a resolver".

TPP11

Sobre la tramitación del TPP11 aclaró que "no hemos hecho ni una solicitud ni un llamado específico al oficialismo a aprobar el acuerdo. Nosotros sabemos que está radicado en el Senado, hay miradas distintas sobre este acuerdo, nosotros hemos sido muy críticos en varios aspectos y particularmente en lo que respecta a la resolución de controversia".

"En la Cancillería se ha diseñado una estrategia para resolver este punto. Y nosotros lo que esperamos es que se pueda llegar a buen puerto", explicó.

"Esta es una estrategia que se ha usado anteriormente, que implica con estos acuerdos bilaterales poder excluir algunos elementos que consideramos pueden ser perjudiciales para nuestro país", añadió.