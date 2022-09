"Las opiniones son legítimas... Yo mismo he sido parte de ellas": Presidente Boric reacciona por pifis en Parada Militar

19 sept. 2022 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió durante la tarde de este lunes a pifias que recibió en algunas oportunidades durante la Parada Militar realizada en la elipse del Parque O'Higgins.

¿Qué dijo Boric?

El Mandatario, una vez terminado el desfile y en conversación con la transmisión oficial, hizo hincapié en las manifestaciones que hubo mientras se desarrollaba la tradicional ceremonia y señaló que "las expresiones de opinión son legítimas siempre y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida".

"No tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión. Les pido no más que no les falten el respeto hoy día a las instituciones de la Patria: Al Ejército, Fuerzas Armadas, Carabineros y todos quienes han realizado una impecable Parada Militar, que creo que ha estado a la altura de la historia de Chile".

"Nunca he tenido problemas con las Paradas Militares"

En esta línea, Boric remarcó que "por mi parte, ningún problema. (Estoy) feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo" y agregó que "nunca he tenido problemas en particular con las Paradas Militares".

"Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos que en el fondo nos hacen ser parte de una misma sociedad y yo creo que eso hay que valorarlo, destacarlo y, por sobre todo, cuidarlo", indicó.

Viaje a Estados Unidos

Por último, y previo al viaje que realizará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, Boric detalló que "vamos a dar cuenta del momento en que está Chile y de cómo hemos ido cambiando y evolucionando como sociedad".

"Voy a dar cuenta de nuestro compromiso con los Derechos Humanos y los tratados internacionales. Creo que es importante dar cuenta al mundo qué es lo que ha sucedido en los últimos años en Chile: el estallido social, le proceso constituyente, el Plebiscito de hace un par de domingos y cómo este proceso sigue".

