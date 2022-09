Declaran culpable a excarabinero por disparo de lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai

01 sept. 2022 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo declaró culpable a Patricio Maturana Ojeda, excarabinero y autor del disparo de una bomba lacrimógena que impactó a Fabiola Campillai.

De manera unánime, la instancia judicial declaró culpable al excapitán por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

La lectura de la sentencia será el 10 de octubre. La Fiscalía Metropolitana Oriente pide 12 años de cárcel, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos piden 15 años de presidio mayor.

¿Cómo fueron los hechos?

El hecho ocurrido a eso de las 20:30 horas del 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, en el marco de una manifestación por el estallido social.

Campillai estaba un paradero en la esquina del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta para ir a su trabajo cuando recibió el impacto del elemento disuasivo, lo que le causó la pérdida de la vista, el olfato y el gusto. El caso se transformó en uno de los más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas iniciadas en octubre.

Maturana fue detenido el 28 de agosto de 2020 y se determinó su baja de Carabineros por no ayudar a la víctima y no omitir el procedimiento legal correspondiente. En julio de 2021, Fiscalía se enteró que el acusado no reportó que tenía una cámara GoPro al momento del incidente, tras lo cual endureció su postura y solicitó prisión preventiva. Y si bien esta fue concedida el 26 de julio del 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la cautelar apenas cuatro días después.

Cabe señalar que Campillai postuló al Senado por la Región Metropolitana en 2021 y resultó electa como primera mayoría tras lograr 402.078 votos. Actualmente mantiene una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile por el hecho, exigiendo un pago de $2.200 millones para ella y para los integrantes de su familia.