Conductor termina chocando contra una reja y un semáforo intentando evitar una encerrona

31 ag. 2022 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este miércoles, una camioneta colisionó contra una reja de contención y un semáforo, luego que su conductor intentara evitar una encerrona en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:00 horas en la esquina de avenida Grecia con Juan Moya.

¿Cómo fue el choque?

El conductor, al percatarse que desconocidos tenían la intención de robar su vehículo, decidió virar hacia la izquierda para frustrar la encerrona.

Fue en ese contexto que el vehículo impactó contra la reja, derribando un semáforo.

La situación no ha generado congestión en el tráfico, ya que la camioneta quedó sobre un bandejón del sector.

El relato del conductor

El dueño del vehículo, Carlos Vidal, relató: "Dos cuadras más arriba intentaron hacerme una encerrona y yo iba a virar hacia la izquierda y terminé chocando con la reja".

"Me di cuenta (de la encerrona) cuando me dejan el auto encima, y yo hice el quite y choqué", afirmó.

¿Cuál es su estado de salud?

El conductor resultó ileso tras el accidente. "No me pasó nada... estoy bien", aseguró.

Cerca de las 07:00 horas su camioneta seguía en el lugar del choque, ya que hasta ese entonces no había podido conseguir a nadie que lo ayudara con el traslado.

"Llegaron los carabineros, me llevaron, me hicieron alcotest, mientras yo llamaba a la aseguradora para que viniera a buscar la camioneta", señaló.

"Me respondieron y me dijeron que yo buscara otra alternativa para llevarla y que luego ellos pagaban el trayecto, pero hasta ahora no he podido conseguir a nadie. Llamé a mi hermano para que me viniera a tirar, y él anda buscando una cuerda", detalló.