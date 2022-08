Rodrigo Sepúlveda tras balacera en el centro de Santiago: "Menos discurso y más acción"

28 ag. 2022 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, mostró su preocupación por la seguidilla de actos delictuales que ocurren en el país.

Esta vez, dedicó palabras a una balacera que se dio en el centro de Santiago, tras escuchar a un aproblemado adulto mayor.

¿Qué dijo?

"El concepto para autoridades es dar soluciones. No puede haber gente, un adulto mayor, que ande con miedo en su barrio. ¡Eso no puede ser!", dijo para comenzar.

"¿Qué prioridades hay en Chile? Siempre lo dije y usted lo sabe: la seguridad. Sin eso, no sacamos nada con debatir de Nueva Constitución o salida de una ministra... Lo más importante es garantizar la seguridad de su población, sea extranjero o chileno. Hay que transitar tranquilos por las calles", prosiguió.

Enseguida sostuvo que "no está el Estado en todos los lugares donde debería estar. La gente necesita tranquilidad, hay que entenderlo... La seguridad, hoy, es más importante que lo económico. La gente no puede caminar por su país por tener miedo, y eso no se le puede perdonar a la autoridad".

También expuso que "acá si un extranjero comete un delito, se debe ir. Ellos son bienvenidos al país, porque la gran mayoría vienen a aportar, pero esto no puede seguir pasando. Y si es chileno, también debe recibir su castigo".

Para cerrar, sentenció que "el Presidente tiene que ser duro... En este país hay que tener menos discurso y más acción. La pega se hace en la calle y que la gente pueda vivir feliz".

Todo sobre Rodrigo Sepúlveda